"Говорила странными голосами": стали известны шокирующие подробности поведения Хизер Локлир

Актриса также угрожала самоубийством и мыла тело дезинфицирующими салфетками для ванн

Хизер Локлир. Фото: Getty

Звезда сериала "Район Мелроуз" Хизер Локлир, которая на днях загремела в психиатрическую больницу, перед госпитализацией вела себя достаточно странно. Артистка говорила странными голосами, вытирала кожу дезинфицирующими салфетками для ванн и насобирала огромное количество новой одежды с бирками.

Об этом изданию InTouch Weekly сообщил источник, приближенный к Хизер. "Друзья подозревают, что у нее психическое заболевание", – сказал инсайдер журналу. "Она угрожает самоубийством, но еще больше беспокоит то, что она может убить кого-то другого. Если Хизер не перестанет пить, она умрет. Ей нужно поправляться. Это ее последний шанс", – добавил информатор.

Он рассказал, что Локлир часто срывалась на своем бойфренде Крисе и даже на своей маленькой собачке. Помимо этого, Хизер собирает новые вещи, которые уже не помещаются в коробках.

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"Коробки и вешалки новой одежды, обуви, неношеными и нераспакованными вещами на сотни тысяч долларов. Все с бирками", – добавил источник.

Помимо этого, Хизер пользовалась дезинфицирующими салфетками для ванн, чтобы помыться, поскольку на была уверена, что ее прежняя горничная пыталась ее отравить, подливая в мыло и шампунь отраву.

"Она считает, что много лет назад ей под кожу, особенно на лицо, попал клей", – прокомментировал инсайдер.

Хизер Локлир Фото: Getty

Напомним, что американская актриса Хизер Локлир попала в психбольницу 18 ноября после того, как полиция вмешалась в ее драку с парнем Крисом Гейссером в ее доме в Лос-Анджелесе. До этого, в середине июня этого года 56-летняя Хизер Локлир была госпитализирована после агрессивного поведения дома и угрозы суицида. Перед этим актриса вела себя странно, поэтому ее обеспокоенные родители прибыли к ней домой. Там между ними возник конфликт: Хизер ударила отца и пыталась задушить мать. Родители вызвали полицию и медиков, которые вскоре доставили Хизер в больницу. Оказывается, Локлир успела нанести травму и фельдшерам. Одному из них – достаточно серьезную.