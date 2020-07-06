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"Говорили, что я жирная": Анна Седокова призналась, что делала липосакцию

Сегодня, 13:50

Процедуру певица провела после первых родов в 21 год

Фигурой певицы Анны Седоковой, которая недавно поделилась не самыми приятными воспоминаниями из детства, восхищаются тысячи ее поклонников. Артистка держит себя в хорошей форме и нередко демонстрирует подтянутое тело в сети.

О том, делала ли Анна пластические операции все говорят уже давно. Но теперь Седокова решила сама затронуть тему изменений во внешности. Оказалось, после рождения старшей дочери артистка сделала операцию по удалению жира.

Анна Седокова
Анна Седокова
Фото: instagram.com/annasedokova

"В 21 год, после рождения ребенка, я сделала липосакцию. Мне говорили, что я жирная. Что я неженственная и толстая. Я решила, что вместе с жиром уйдет и неуверенность в себе. Жир вскоре вернулся, неуверенность никуда не уходила. Только теперь я думала, что, даже если это не помогло, значит я прокаженная. Я не винила никого. Только себя. Но все так же продолжала мечтать. И действовать", – написала в своем Instagram Анна.

В обращении к поклонникам звезда описала все переживания по поводу своей внешности, начиная еще со школьных времен.

Анна Седокова
Анна Седокова
Фото: instagram.com/annasedokova

"В школе я была гадким и никому не нужным утенком. Я смотрела на красивых девочек и мечтала стать как они, иметь все, что есть у них. Я расплетала свои бесконечные косички, целовалась с помидорами и все ждала своего принца", – написала певица.

По словам Седоковой, в один прекрасный момент она решила начать большую работу над собой, ведь даже на первом кастинге в "ВИА Гру" девушке сначала указали на дверь. Сейчас же артистка не жалуется на внешность и низкую самооценку, и всех своих подписчиков Анна призывает следовать ее примеру работы над своим телом.

Ранее мы сообщали, что Анна Седокова публично рассказала, что Меладзе делал с солистками "ВИА Гры".

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певица фигура Анна Седокова липосакция
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