Грандиозная премьера: на канале "Украина" стартовало развлекательное шоу "Удивительные люди"
За победу будут соревноваться 54 участника со всей Украины
Грандиозная премьера сегодня на канале "Украина". В 21.00 стартовало грандиозное интеллектуальное развлекательное шоу "Удивительные люди". За победу будут соревноваться люди с чрезвычайными способностями, которые они сами в себе развивали. Насколько эти навыки уникальные и приблизят ли участников к главному призу?
Участники шоу будут поражать знанием десятков языков, математическими расчетами многозначных чисел в уме, игрой в шахматы под водой, поразительным зрением, тактильной, двигательной и мышечной памятью. Эти способности у них не от рождения, а приобретенные.
К каждой программе команда проекта готовит для участников крайне сложные интеллектуальные испытания, которые не под силу человеку без чрезвычайных способностей.
Такие шоу популярны в Европе, странах Востока и за океаном. "Удивительные люди" – это украинская версия международной программы.
В каждой из программ – по 6 участников. Победитель каждой получает приз – 100 000 гривен. Умения - оценивают приглашенные звездные гости, а победителя будут определять зрители в зале и судьи: поп-звезда Ольга Полякова, ученый Виктор Комаренко и известные телеведущие Мария Ефросинина и Алексей Суханов.
В финальном выпуске встретятся победители всех программ. Самый удивительный из них получит гран-при – двести тысяч гривен.
За победу будут соревноваться 54 участника со всей Украины. Борьба обещает быть напряженной. Ведь каждый из конкурсантов обладает удивительными способностями.
Следующие выпуски зрители смогут увидеть в эфире телеканала "Украина" каждую субботу В 21.00.
Между тем, накануне на телеканале "Украина" состоялась еще одна премьера. Кандидаты в президенты посетили спецпроект канала Украина "Главная тема. Выбор". Отныне он каждую пятницу выходит в прямом эфире. Сверхважные, актуальные социальные проблемы теперь каждую пятницу на этой площадке будут обсуждать чиновники, эксперты и, конечно, претенденты на главное кресло страны. Однако – никакой агитации.
Напомним, телеканал "Украина" является лидером телевизионного просмотра как в будни, так и в выходные.
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