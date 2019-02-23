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Грандиозная премьера: на канале "Украина" стартовало развлекательное шоу "Удивительные люди"

За победу будут соревноваться 54 участника со всей Украины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:33

Грандиозная премьера сегодня на канале "Украина". В 21.00 стартовало грандиозное интеллектуальное развлекательное шоу "Удивительные люди". За победу будут соревноваться люди с чрезвычайными способностями, которые они сами в себе развивали. Насколько эти навыки уникальные и приблизят ли участников к главному призу?

"Это шоу, которое шокирует, это шоу которое поражает и это не просто пафосные слова", – говорит Александр Скичко, ведущий шоу "Удивительные люди".

Участники шоу будут поражать знанием десятков языков, математическими расчетами многозначных чисел в уме, игрой в шахматы под водой, поразительным зрением, тактильной, двигательной и мышечной памятью. Эти способности у них не от рождения, а приобретенные.

К каждой программе команда проекта готовит для участников крайне сложные интеллектуальные испытания, которые не под силу человеку без чрезвычайных способностей.

"Сам факт, что участникам нашего шоу от 6 лет до 59 лет говорит о том, что мозг можно и нужно тренировать и при чем это можно делать в любом возрасте. Результаты будут сногсшибательными, как и участники нашего шоу", – говорит Анатолий Сябро, директор департамента развлекательных программ канала "Украина".

 Такие шоу популярны в Европе, странах Востока и за океаном. "Удивительные люди" – это украинская версия международной программы.

"Канал "Украина" достаточно долго искал формат интересный и для канала, и для зрителя. Мы не хотели идти просто в эмоции, мы хотели показать зрителю что-то уникальное, что-то действительно ценное, то, что судьба человека, возможности человека – в руках человека, а если точнее в мозге человека", – говорит Виктория Корогод, руководитель канала "Украина".

В каждой из программ – по 6 участников. Победитель каждой получает приз – 100 000 гривен. Умения - оценивают приглашенные звездные гости, а победителя будут определять зрители в зале и судьи: поп-звезда Ольга Полякова, ученый Виктор Комаренко и известные телеведущие Мария Ефросинина и Алексей Суханов.

"Мы так молимся на звезд мировых, а эти звезды настоящие живут рядом с нами. И мы их даже не замечаем. И само предназначение этого проекта – это показать стране, кем и чем надо гордиться", – отметил Алексей Суханов, телеведущий шоу "Удивительные люди".

В финальном выпуске встретятся победители всех программ. Самый удивительный из них получит гран-при – двести тысяч гривен.

За победу будут соревноваться 54 участника со всей Украины. Борьба обещает быть напряженной. Ведь каждый из конкурсантов обладает удивительными способностями.

Следующие выпуски зрители смогут увидеть в эфире телеканала "Украина" каждую субботу В 21.00.

Между тем, накануне на телеканале "Украина" состоялась еще одна премьера. Кандидаты в президенты посетили  спецпроект канала Украина "Главная тема. Выбор". Отныне он каждую пятницу выходит в прямом эфире. Сверхважные, актуальные социальные проблемы теперь каждую пятницу на этой площадке будут обсуждать чиновники, эксперты и, конечно, претенденты на главное кресло страны. Однако – никакой агитации.

Напомним, телеканал "Украина" является лидером телевизионного просмотра как в будни, так и в выходные.

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Источник: Сегодня
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