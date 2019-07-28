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Грандиозно! Джей Ло поздравила Алекса Родригеса с днем рождения прямо на сцене

Звезда исполнила праздничную песню для своего будущего мужа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:31
Алекс Родригес и Дженнифер Лопес
Алекс Родригес и Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/jlo

Американская певица Дженнифер Лопес, которая на днях отпраздновала 50-летие, во время концерта в Майами поздравила своего жениха Алекса Родригеса с днем рождения. Трогательное видео звезда опубликовала в Instagram.

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Дженнифер и Алекс всегда выглядят влюбленными и счастливыми, а что уж говорить о таких моментах, как день рождения любимого человека. Накануне Родригес подарил певице шикарное авто, а Джей Ло решила грандиозно поздравить избранника прямо на сцене.

Так, во время очередного концерта в рамках тура "It’s my party" артистка устроила настоящий сюрприз для Алекса Родригеса. Она вывела будущего мужа на сцену и поздравила его при всех, исполнив песню "Happy birthday". Соответствующее видео было опубликовано в соцсети.

INSTAGRAM (@jlo)

"Ты единственный, мой ураган и мой покой среди шторма... Спасибо за то, что ты такой прекрасный свет в моей жизни", – подписала ролик Дженнифер.

Недавно мы писали о том, что жених Джей Ло в честь юбилея посвятил певице трогательный ролик.

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