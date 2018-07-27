Грандиозное шоу собрало более 35 тысяч человек в ботаническом саду в Киеве

Олег Винник представил новую песню, а Макс Барских исполнил хит "Небо"

Тина Кароль на сцене шоу "З Днем народження, Україно!". Фото: канал "Украина"

На сцене масштабного бесплатного шоу "З Днем народження, Україно!" выступили самые популярные украинские артисты. Увидеть выступления звезд в одном из самых живописных уголков украинской столицы – Ботаническом саду имени Николая Гришко – пришли более 35 тыс. человек. Телевизионная версия шоу "З Днем народження, Україно!" выйдет на канале "Украина" 24 августа в рамках праздничного эфира ко Дню независимости Украины.

В концерте под открытым небом приняли участие самые популярные украинские артисты: Тина Кароль, Олег Винник, THE HARDKISS, Оля Полякова, Макс Барских, TAYANNA, ALEKSEEV, Alyosha, Сергей Бабкин, группы "НеАнгелы" и "ТІК", TARABAROVA, "Антитіла", Freedom-jazz, KADNAY.

Олег Винник Фото: канал «Україна» Оля Полякова Фото: канал «Україна» ALEKSEEV Фото: канал «Україна» Тина Кароль Фото: канал «Україна» Фото: канал «Україна» Макс Барских Фото: канал «Україна» Александр Скичко и Лилия Ребрик с группой НЕАНГЕЛЫ Фото: канал «Україна» Светлана Тарабарова Фото: канал «Україна» Солистка THE HARDKISS Юлия Санина Фото: канал «Україна» 1/9

Именно на сцене шоу известный украинский певец Олег Винник представил свою новую композицию "Вишиванка", созданную специально ко Дню независимости. А певец и композитор Макс Барских подарил гостям шоу свой хит "Небо".

"Очень классные ощущения единства и праздника, когда так много людей собрались вместе, чтобы отметить День рождения нашей страны. Флаг Украины – сине-желтый, и я хочу пожелать всем чистого голубого неба над головой и ярко-желтого солнца каждый день", – говорит Макс Барских.

Режиссером праздничного шоу канала "Украина" стала Елена Коляденко. Ведущими шоу стали звезды канала – Лилия Ребрик, Александр Скичко, Алексей Суханов и Алена Винницкая.