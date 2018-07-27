Грандиозное шоу собрало более 35 тысяч человек в ботаническом саду в Киеве
Олег Винник представил новую песню, а Макс Барских исполнил хит "Небо"
На сцене масштабного бесплатного шоу "З Днем народження, Україно!" выступили самые популярные украинские артисты. Увидеть выступления звезд в одном из самых живописных уголков украинской столицы – Ботаническом саду имени Николая Гришко – пришли более 35 тыс. человек. Телевизионная версия шоу "З Днем народження, Україно!" выйдет на канале "Украина" 24 августа в рамках праздничного эфира ко Дню независимости Украины.
В концерте под открытым небом приняли участие самые популярные украинские артисты: Тина Кароль, Олег Винник, THE HARDKISS, Оля Полякова, Макс Барских, TAYANNA, ALEKSEEV, Alyosha, Сергей Бабкин, группы "НеАнгелы" и "ТІК", TARABAROVA, "Антитіла", Freedom-jazz, KADNAY.
Именно на сцене шоу известный украинский певец Олег Винник представил свою новую композицию "Вишиванка", созданную специально ко Дню независимости. А певец и композитор Макс Барских подарил гостям шоу свой хит "Небо".
"Очень классные ощущения единства и праздника, когда так много людей собрались вместе, чтобы отметить День рождения нашей страны. Флаг Украины – сине-желтый, и я хочу пожелать всем чистого голубого неба над головой и ярко-желтого солнца каждый день", – говорит Макс Барских.
Режиссером праздничного шоу канала "Украина" стала Елена Коляденко. Ведущими шоу стали звезды канала – Лилия Ребрик, Александр Скичко, Алексей Суханов и Алена Винницкая.