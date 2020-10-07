"Гребаная идиотка": менеджер певца Эда Ширана обозвал принцессу Беатрис

Он вспомнил инцидент, который произошел с участием принцессы и Ширана в 2016 году

Стюарт Кэмп, менеджер знаменитого британского певца Эда Ширана назвал принцессу Беатрис, внучку королевы Великобритании Елизаветы II, "чертовой идиоткой", сообщает The Daily Mail со ссылкой на Telegraph.

Стюарт вспомнил инцидент, который произошел с Эдом еще в 2016 году на вечеринке в Виндзоре, где собрались многие британские знаменитости.

Принцесса Беатрис пыталась в шутку "посвятить" певца Джеймса Бланта в рыцари. Обычно это делается мечом, который, согласно древним королевским традициям, прикладывают к плечам будущего рыцаря.

Принцесса Беатрис и Эд Ширан Фото: Getty Images

Кэмп рассказал, как Беатрис отвела меч назад и случайно задела орудием правую щеку Эда Ширана, оставив небольшой порез.

Кэмп уверен, что тогда Ширан легко отделался, ведь все могло закончиться гораздо хуже.

"Мы никогда не комментировали это публично. Но некоторые люди говорили: "О, вы должны солгать и сказать, что это не она, а кто-то другой травмировал Эда. Я не буду лгать просто потому, что кое-то гребаная идиотка", – дерзко ответил журналистам менеджер Ширана.

Напомним, принцесса Беатрис и ее возлюбленный Эдоардо Мапелли-Моцци провели тайную церемонию бракосочетания в Виндзорском замке. Ранее мы сообщали, что младшая сестра Беатрис принцесса Евгения ждет первенца.

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