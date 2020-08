Green Grey, "Вопли Видоплясова", "Скрябин": как менялись украинская рок-музыка

Эти группы стоят у истоков зарождения рока в нашей стране

29 годовщина со Дня независимости Украины объединяет всех украинцев. Не обошлось и без представителей музыкальной сферы. Сегодня, 24 августа, легенды украинского рока устраивают фестиваль с вертикальным концертом для своих слушателей.

Появившись еще в период расцвета советского шоу-бизнеса, они стали основателями украинской рок-музыки, создали собственные стиль, подачу и звучание.

Настоящее время можно описать фразой: "Все, что можно было создать – уже создано, поэтому не стоит заниматься изобретением велосипеда". Но,к примеру, группе Green Grey таки удается заново "открыть Америку" и найти способ существования концертной деятельности на карантине – ребята создают формат вертикального концерта, о котором узнают на дальнем Западе. Их примеру следуют десятки друзей и коллег по цеху.

Предлагаем вспомнить несколько памятных и ключевых дат в мире рока в Украине.

Именно "Вопли Видоплясова" являются учредителями украинского рок-н-ролла и неостиля этно-рок. Они первыми спели рок на украинском языке за пределами страны. Коллектив ездил с гастролями в Израиль и США, а одним из главных выступлений считают свой выход перед американским президентом Биллом Клинтоном во время его официального визита в Украину.

По возвращении Скрипки и Пипы из Франции в 1997 году, был подписан долгосрочный контракт с компанией Gala Records, выдавшей альбом "Музіка" с хитами, которые звучат до сих пор – "Весна" и "Юра".

Green Grey

В творчестве прослеживается смесь различных стилей и музыкальных направлений – фанка, рока, трип-хопа, дабстеп. Сами участники группы в шутку называли свой стиль "укр-попом" – по аналогии с "брит-попом".

Green Grey первыми и дважды в истории украинской музыкальной индустрии получили награду MTV Europe Music Awards в Лондоне (1996) и Берлине (2009).

Также группа первыми в истории украинской рок-музыки начал выступать одновременно с живым диджеем, устраивать шоу с использованием спецэффектов, пиротехники и сценических трансформаций.

Green Grey выступали на одной сцене с такими "монстрами" шоу-бизнеса как The Prodigy, Whitesnake, Faith No More, A-ha, Snap!, Сооlio, Run-DMC, C C Music Factory, Apollo 440, Lenny Kravitz на территории Украина и за ее пределами.

За время своей творческой активности украинская музыкальная группа пробовала себя в звучании синти-попа, постпанка и техно, дойдя до поп-рока и поп-музыки. Состав группы также неоднократно менялся. Единственным постоянным участником коллектива с момента его основания и до своей смерти был Андрей "Кузьма" Кузьменко.

Выпустив альбом "Технофайт", группа записала трек "Нікому то не треба", что очень точно на тот момент характеризовало их настроение и мнение о собственном творчестве. С выходом песни 1993 группа приостановил свою деятельность, однако период на грани распада закончился в середине следующего года.

В дальнейшем ребята таки получили желанную известность, что появилась с выходом альбома "Птахи" в 1995 году. В течение того же года группа принимала участие в 52-х фестивалях и акциях. В 1997 году группа получила титул "Самой популярной альтернативной группы".

После смерти постоянного лидера на протяжении всей истории группы Андрея Кузьмы в 2015 году "Скрябин" продолжила свою деятельность.

В начале 90-х одним из самых популярных украинских рок-коллективов был квартет, прославившийся благодаря фестивалю "Червона Рута". Вскоре "Табулу Расу" признали лучшей на "Таврийских играх".

В 1996-м году ребята становятся вполне узнаваемыми, их приглашают на всевозможные музыкальные фестивали, а дискография "Табулы Расы" насчитывает уже четыре полноценных альбома. В 1998-м, на пике популярности, группа уходит в творческий отпуск, а ее солист Олег Лапоногов подается в монастырь.

И пять лет спустя таки произошло успешное возвращение коллектива, который играет до сих пор. Правда, теперь они выступают в небольших пабах и на байкерских слетах. В прошлом году легендарной "Табула Расе" исполнилось 30 лет.

