"Грэмми 2019": Леди Гага пришла на вечеринку без одежды

Певица, как всегда, шокировала эпатажным нарядом

Леди Гага Фото: instagram.com/ladygaga/

В Лос-Анджелесе прошла 61-я церемония вручения музыкальных наград "Грэмми". Триумфаторами премии в этом году стали многие знаменитости – Леди Гага, Ариана Гранде, которая бойкотирует премию, Дуа Липа, Дрейк и другие. Отметим также, что лидер группы Soundgarden Крис Корнелл был посмертно награжден "Грэмми" в номинации "Лучшее рок-исполнение". Неожиданно на сцене церемонии появилась супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель Обама.

INSTAGRAM 12 Фев 2019 в 12:24 PST

На вечеринке после официальной части певица Леди Гага появилась без одежды, только в комплекте кружевного белья, колготах и расстегнутом коротком пиджаке. Так звезда пришла на афтепати "Грэмми", сообщает Daily Mail.

INSTAGRAM 12 Фев 2019 в 12:20 PST

Для вечеринки в честь церемонии, где Гага получила три статуэтки, звезда выбрала очень откровенный наряд. Певица надела черный бюстгальтер и трусики, черные капроновые колготы в сеточку и черный укороченный пиджак с блесками, не прикрывающий ягодицы.

INSTAGRAM 12 Фев 2019 в 12:26 PST

Напомним, красная дорожка премии запомнилась большим количеством неординарных нарядов. Некоторые звезды удивили выбором нарядов необычных и запоминающихся фасонов, другие огорчили поклонников, надев весьма безвкусные платья или костюмы.

Певица Кэти Перри стала одной из самых ярких гостей церемонии вручения престижной музыкальной премии "Грэмми 2019". Артистка вышла на красную дорожку в платье с верхом в стиле металлик и пышной юбкой в пол розового цвета.

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