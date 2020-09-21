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Григорий Чапкис женился на женщине, которая моложе его на 52 года

Сегодня, 18:42

Избранница хореографа – ровесница его старшей внучки

Знаменитый украинский хореограф, танцор, народный артист Украины и судья "Танців з зірками" Григорий Чапкис женился в четвертый раз. Отметим, что в этом году Григорий Николаевич отпраздновал 90-летие.

Новостью о женитьбе хореограф поделился в эфире шоу "Танці з зірками-2020". В новом выпуске проекта участники делились личными историями и рассказывали, какой год изменил их жизнь. Об этом рассказали и некоторые члены жюри, включая Григория Николаевича.

Хореограф Григорий Чапкис
Хореограф Григорий Чапкис
Фото: Instagram

"2020-й год сыграл главную роль в истории моей жизни. Во-первых, я закончил первое 90-летие. Оно закончилось и началось второе. И я женился в этом году, купил квартиру. И я стараюсь быть достойным той женщины, которая посвятила мне свои годы на закате моей жизни", – поделился хореограф.

Отметим, что Григорий Чапкис был трижды женат: от первой жены Людмилы, которой не стало в 2006 году, есть дочь Лилия. В 1980 году Чапкис женился во второй раз, когда ему было 50, а избраннице – 28. У них есть сын Григорий.

С третьей супругой Аллой Григорий Николаевич прожил в браке с 1988 по 2016 год.

Имя своей четвертой возлюбленной хореограф скрывает. Известно, что она моложе Чапкиса на 52 года. Она является ровесницей его старшей внучки Анны.

Ранее мы писали, как прошел четвертый выпуск "Танців з зірками". Напомним, президент Украины наградил Григория Чапкиса престижным орденом.

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