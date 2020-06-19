Григорий Решетник честно ответил, есть ли интим на "Холостяке"

Ведущий рассказал, в какой момент выключаются камеры

Неизменный ведущий самого романтического шоу Украины "Холостяк" Григорий Решетник, который работает на проекте с самого первого выпуска, признался – есть ли секс на проекте. До этого победительница десятого сезона Дарья Ульянова честно рассказала о сценарии на шоу.

Украинский телеведущий в программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ", рассказал, что интим на проекте существует. Как только команда понимает, к чему идет свидание героев, съемки прекращаются.

Ведущий шоу "Холостяк-10" Григорий Решетник Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Секс на проекте – как в жизни, он должен быть. Во время интимных моментов, мы прислушиваемся к главному герою, который просит. Интим может возникать на финальных эпизодах. Мы понимаем, когда все к этому идет, и паре нужно остаться вдвоем. Они этого хотят, они об этом говорят. И понятно, что с этичной стороны, мы отключаем камеру и отпускаем пару. Все другое мы пытаемся показывать на камеру", – откровенно признался Григорий.

Также Григорий раскрыл интересные подробности своего контракта в роли ведущего проекта. По его словам, штраф ему грозит не только за срыв съемки и опоздания, но и за набор веса. Так, Григорию нельзя поправляться более, чем на 4 килограмма.

Напомним, что после завершения проекта "Холостяк-10" главные герои рассталась из-за измены. Максим Михайлюк признался, что у него был интим с одной из участниц шоу. С кем именно, неизвестно.

Сначала все подумали о второй финалистке, но Дана опубликовала личную переписку с Дашей в доказательство того, что близости с пилотом Максимом Михайлюком у нее не было. Сам же Максим прокомментировал скандал, отметив, что ему не хотелось выносить личные отношения на всеобщее обозрение.

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