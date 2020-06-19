Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Григорий Решетник честно ответил, есть ли интим на "Холостяке"

Сегодня, 15:55

Ведущий рассказал, в какой момент выключаются камеры

Неизменный ведущий самого романтического шоу Украины "Холостяк" Григорий Решетник, который работает на проекте с самого первого выпуска, признался – есть ли секс на проекте. До этого победительница десятого сезона Дарья Ульянова честно рассказала о сценарии на шоу.

Украинский телеведущий в программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ", рассказал, что интим на проекте существует. Как только команда понимает, к чему идет свидание героев, съемки прекращаются.

Ведущий шоу "Холостяк-10" Григорий Решетник
Ведущий шоу "Холостяк-10" Григорий Решетник
Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Секс на проекте – как в жизни, он должен быть. Во время интимных моментов, мы прислушиваемся к главному герою, который просит. Интим может возникать на финальных эпизодах. Мы понимаем, когда все к этому идет, и паре нужно остаться вдвоем. Они этого хотят, они об этом говорят. И понятно, что с этичной стороны, мы отключаем камеру и отпускаем пару. Все другое мы пытаемся показывать на камеру", – откровенно признался Григорий.

Также Григорий раскрыл интересные подробности своего контракта в роли ведущего проекта. По его словам, штраф ему грозит не только за срыв съемки и опоздания, но и за набор веса. Так, Григорию нельзя поправляться более, чем на 4 килограмма.

Читайте также:
"Себя не любила": победительница "Холостяка-10" показала фото до похудения

Напомним, что после завершения проекта "Холостяк-10" главные герои рассталась из-за измены. Максим Михайлюк признался, что у него был интим с одной из участниц шоу. С кем именно, неизвестно.

Сначала все подумали о второй финалистке, но Дана опубликовала личную переписку с Дашей в доказательство того, что близости с пилотом Максимом Михайлюком у нее не было. Сам же Максим прокомментировал скандал, отметив, что ему не хотелось выносить личные отношения на всеобщее обозрение.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова впечатлила шпагатом на двух авто Победительница "Холостяка-10" Дарья Ульянова призналась, что влюблена Победительница "Холостяка-10" назвала причину, почему после расставания с Максимом не снимает кольцо
шоу проект холостяк Григорий Решетник Холостяк 10
Реклама

Популярные статьи

Сегодня, 13:35Стиль

Модные юбки 2020: обзор самых трендовых фасонов

Сегодня, 12:43Fun

Пара живет и путешествует в уютном фургончике за 20 тысяч долларов: фото

Сегодня, 12:09Fun

Опустевшая из-за карантина квартира француженки превратилась в огород: фото

Сегодня, 10:18Fun

В разрушенном замке найден сундук с сокровищами: фото

Вчера, 23:00Fun

День летнего солнцестояния: интересные факты и приметы

Вчера, 14:39Wellness

Как избавиться от мешков под глазами – важные советы

Вчера, 13:39Шоу-бизнес

Цветы и праздничный торт: Алла Пугачева устроила сюрприз мужу в день рождения

Вчера, 11:53Events

Ретроградные планеты-2020: даты и влияние

17 июняШоу-бизнес

Сын Михаила Ефремова впервые о смертельном ДТП: "Мне больно от того, что произошло"

17 июняEvents

Кольцевое солнечное затмение 21 июня: что нельзя делать в этот день

17 июняEvents

День медика-2020 в Украине: когда празднуем

17 июняFun

Жених и невеста перед свадьбой узнали, что судьба свела их еще в детстве: фото

17 июняFun

Подружились: пес поиграл с дельфином на побережье в Крыму, видео

16 июняСтиль

Быть в тренде: какими цветами пополнить гардероб этим летом

16 июняШоу-бизнес

Участнице "Мисс Вселенная" ампутировали ногу: фото до и после операции

16 июняСтиль

С чем носить кожаную юбку: идеи на каждый день с фото

Новости партнеров

Тодоренко с сыном на руках срочно обратилась к поклонникам
Тодоренко с сыном на руках срочно обратилась к поклонникам
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити
Брежнєва оголила бюст, показавши, за що її любить Меладзе
Брежнєва оголила бюст, показавши, за що її любить Меладзе
Квітко підкорила досконалими формами
Квітко підкорила досконалими формами
Виновный в смертельной аварии Ефремов пытался покончить с собой?
Виновный в смертельной аварии Ефремов пытался покончить с собой?
Располневшую Тину Кароль без макияжа заметили в Карпатах (фото)
Располневшую Тину Кароль без макияжа заметили в Карпатах (фото)
Известная актриса родом из Украины разводится с мужем
Известная актриса родом из Украины разводится с мужем
Горячая невеста Шабанова показала свою роскошную фигуру
Горячая невеста Шабанова показала свою роскошную фигуру

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять