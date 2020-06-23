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Григорий Решетник подогрел слухи о новом романе Холостяка: фото

Сегодня, 08:06

Фанаты подозревают, что Макс Михайлюк встречается с блондинкой

Неизменный телеведущий романтического шоу "Холостяк" Григорий Решетник, который недавно признался, есть ли на проекте интимные отношения, подогрел слухи о новом романе главного героя этого сезона – Максима Михайлюка.

Напомним, что после завершения проекта "Холостяк-10" главные герои рассталась из-за измены. Максим признался Дарье Ульяновой, что у него был интим с одной из участниц шоу. С кем именно – неизвестно.

Холостяк Макс Михайлюк
Холостяк Макс Михайлюк
Фото: instagram.com/flymax305/

Сразу после завершения проекта пользователи Сети приписывали Максиму роман с участницей проекта "Киев днем и ночью" Полиной. Подписчики утверждали, что видели незнакомую блондинку в компании с Михайлюком. Сам же пилот никак не комментировал эти слухи.

Но недавно масла в огонь подлил Григорий Решетник, опубликовав на своей странице в Instagram снимок из бассейна в кругу своей жены Кристины, Максима, девушки по имени Елена Кущ и известной украинской модели Дарьи Хлыстун. Примечательно, за спиной у Максима позирует супруга телеведущего, а у Григория – Даша. По мнению подписчиков, мужчины специально поменялись местами, чтобы отвести подозрения.

Григорий Решетник и Максим Михайлюк "поменялись" женщинами
Григорий Решетник и Максим Михайлюк "поменялись" женщинами
Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Специально поменялись девчонками?", "Конспирация", "Девушка Макса – блондинка?", – пишут пользователи Сети.

Елена оказалась не той девушкой, с которой ему ранее приписывали роман. Но вот под категорию блондинки она попадает.

Интересно, что на странице девушки опубликовано фото, где она запечатлена в кабине вертолета. Максим и Елена подписаны друг на друга в Instagram, хотя девушка под опубликованным кадром в бассейне написала, что отдыхает вместе с друзьями.

Елена Кущ
Елена Кущ
Фото: instagram.com/elena_kush

"Прилетел вдруг волшебник в голубом вертолете", – подписала девушка снимок.

Судя по фотографиям в аккаунте Елены, у нее есть сын-подросток – Никита. Мальчик разместил на своей странице видео в том самом синем самолете. На кадрах видно, что мужчина помогает ему управлять воздушным аппаратом.

INSTAGRAM

Ранее Макс Михайлюк высказался о скандале с интимом на проекте: "Хотел оставить все, как есть".

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