Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Группа АГОНЬ выпустила трек о продажной любви

Сегодня, 16:30

Релиз песни состоялся на всех цифровых и стриминговых площадках страны

Украинская группа АГОНЬ представила новую песню под названием "Продажная любовь". Коллектив также презентовал клип на новую композицию.

Трек посвящен всем людям, кто хоть единожды испытывал чувство предательства в пользу финансового достатка.

"В наше время глобального потребления создается иллюзия, что купить можно все. Даже любовь. Но кто на самом деле знает, что такое любовь. Мы придаем этому чувству различные выразительные формы. И самое кривое отражение любви – это секс. Ты покупаешь секс, утешая волнение своей души всего на несколько часов, не понимая, что обманываешь не только себя, но и весь мир. Ночь пройдет, она уйдет. Но с чем останешься ты? С пустым кошельком и пустым сердцем. Еще чуть-чуть, и в твоей жизни останутся только ночные бабочки, серые мотыльки, а цветные махаоны будут собирать пыльцу с других цветков", – рассказывают участники группы.

Напомним, Тина Кароль записала трек с известным американским рэпером Snoop Dogg. Мы также сообщали, что The HARDKISS и MONATIK выпустили совместную песню об опасных связях.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Клип южнокорейской группы BTS побил рекорд по просмотрам на YouTube Дорофеева и Позитив рассказали о новом составе "Время и Стекло" Макс Барских посвятил свою новую песню уходящему лету: премьера
песня группа хит Агонь
Реклама

Новости партнеров

Выявили бюджетное лекарство от коронавируса: кому оно помогает
Выявили бюджетное лекарство от коронавируса: кому оно помогает
Потап ошелешив мережу фото з двома новонародженими дітьми
Потап ошелешив мережу фото з двома новонародженими дітьми
Сочные кабачки в духовке: как приготовить вкусную овощную закуску
Сочные кабачки в духовке: как приготовить вкусную овощную закуску
Певица Злата Огневич рассказала об отношениях с тираном
Певица Злата Огневич рассказала об отношениях с тираном

Популярные статьи

Сегодня, 14:52Стиль

В белоснежном платье с кружевом: обнародован портрет королевы Рании к ее 50-летию

Сегодня, 08:56Fun

Нажал не ту кнопку: чиновник вступил в интимную связь с секретаршей во время Zoom-конференции

Сегодня, 05:20Events

Успение Пресвятой Богородицы: нежные картинки и добрые пожелания

Сегодня, 05:05Fun

28 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 13:16Техно

Батарейка из ядерных отходов прослужит 28 тысяч лет: фото

Вчера, 11:33Шоу-бизнес

Сергей и Снежана Бабкины заболели коронавирусом: артист детально рассказал о симптомах

Вчера, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 27 августа: Близнецам нужно держать язык за зубами, а Ракам – заняться своим здоровьем

Вчера, 05:05Fun

27 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

26 августаWellness

Лунный календарь стрижек на сентябрь-2020: когда лучше всего стричь волосы

26 августаСтиль

Иванка Трамп вышла в свет в элегантном платье с цветочным узором: фото

26 августаШоу-бизнес

Жена Виктора Павлика призналась, что хочет подарить ему на 60-летие

26 августаТехно

Вселенский взрыв мощностью в квадриллион ядерных бомб приближается к Земле

26 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 26 августа: Овнам нужно контролировать эмоции, а Тельцов ждет плодотворный период на работе

26 августаFun

26 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

25 августаEvents

Гороскоп на завтра 26 августа 2020 года: какие знаки зодиака ждут перемены в личной жизни

25 августаШоу-бизнес

Дорофеева и Позитив рассказали о новом составе "Время и Стекло"

Новости партнеров

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Японский суперкомпьютер Fugaku стал самым мощным в мире
Японский суперкомпьютер Fugaku стал самым мощным в мире
Вы выращиваете орхидеи? Узнайте, как ухаживать за ними
Вы выращиваете орхидеи? Узнайте, как ухаживать за ними
В Україні знімають скандальний фільм про козаків
В Україні знімають скандальний фільм про козаків
Чи носити маску на вулиці в спеку, – волинський лікар
Чи носити маску на вулиці в спеку, – волинський лікар
Отель "Ноль звезд" на горе в Швейцарии: ни стен, ни потолка
Отель "Ноль звезд" на горе в Швейцарии: ни стен, ни потолка
Ароматная и хрупкая выпечка: как приготовить нежный тертый пирог
Ароматная и хрупкая выпечка: как приготовить нежный тертый пирог
Тіна Кароль заінтригувала дівчаток - "Потерпіть трохи"
Тіна Кароль заінтригувала дівчаток - "Потерпіть трохи"

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять