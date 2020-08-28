Группа АГОНЬ выпустила трек о продажной любви

Релиз песни состоялся на всех цифровых и стриминговых площадках страны

Украинская группа АГОНЬ представила новую песню под названием "Продажная любовь". Коллектив также презентовал клип на новую композицию.

Трек посвящен всем людям, кто хоть единожды испытывал чувство предательства в пользу финансового достатка.

"В наше время глобального потребления создается иллюзия, что купить можно все. Даже любовь. Но кто на самом деле знает, что такое любовь. Мы придаем этому чувству различные выразительные формы. И самое кривое отражение любви – это секс. Ты покупаешь секс, утешая волнение своей души всего на несколько часов, не понимая, что обманываешь не только себя, но и весь мир. Ночь пройдет, она уйдет. Но с чем останешься ты? С пустым кошельком и пустым сердцем. Еще чуть-чуть, и в твоей жизни останутся только ночные бабочки, серые мотыльки, а цветные махаоны будут собирать пыльцу с других цветков", – рассказывают участники группы.

Напомним, Тина Кароль записала трек с известным американским рэпером Snoop Dogg. Мы также сообщали, что The HARDKISS и MONATIK выпустили совместную песню об опасных связях.

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