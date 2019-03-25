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Группа "Алиби" официально объявила о воссоединении

Также стала известна дата первого концерта коллектива

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:07
Группа Алиби
Группа Алиби
Фото: facebook.com/alibisisters

Сестры Анна и Ангелина Завальские, которые с 2001 по 2012 года были участницами дуэта "Алиби" объявили о воссоединении коллектива. Теперь дуэт сестер называется The Alibi Sisters, а первый после воссоединения концерт группы пройдет 17 мая.

"The Alibi Sisters дадут единственный эксклюзивный концерт в Caribbean Club Concert-Hall. 17 мая сестры Завальские впервые после длительной паузы в совместном творчестве снова споют всеми любимые хиты дуэта. И новые песни!", – говорится в сообщении на официальной странице группы в Facebook.

"Dear friends! Now it’s official и так, чтобы наверняка уже было... "- Время учит нас прощать... – ты другая, я не та.. – значит, можно все начать с чистого листа?!...":)). заходите к нам с Ангелиной на страничку, подписывайтесь, – мы начинаем творить новую главу общей музыкальной нашей истории...", – написала на своей страничке в соцсети Ангелина Завальская.

Отметим, что сестры Завальские поют и выступают на сцене с самого детства. За продюсирование группы "Алиби" взялся отец девушек — Александр Завальский. Поначалу в творчестве дуэта принимал участие композитор, исполнитель и саунд-продюсер Дмитрий Климашенко. 

Напомним, Анна Завальская впервые показала лицо сына.

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Источник: Сегодня
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