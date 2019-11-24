Группа Coldplay отменила мировое турне из-за проблем климата

Музыканты уверены, что концерты на открытом воздухе вредят экологи

Группа Coldplay отменила концерты из-за проблем климата Фото: instagram.com/coldplay/

Британская группа Coldplay отказалась от концертов, чтобы обратить внимание фанатов на проблемы климата. Музыканты, которые посвятили песню Леонардо Ди Каприо, не будут проводить мировое турне, а вместо него покажут свое live-выступление бесплатно в Youtube.

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Фронтмен Coldplay Крис Мартин заявил, что группа не будет гастролировать с новым альбомом по миру. Вместо этого коллектив сыграет два концерта в Иордании, которые бесплатно будут транслировать для мировой аудитории на YouTube. Об этом пишет ВВС.

Отмечается, что группа приняла такое решение, чтобы не наносить лишний вред окружающей среде. Coldplay обеспокоены тем, что играя под открытым небом, они оставляют "углеродный след".

"Наша мечта – провести шоу без одноразового пластика и использовать во время выступлений солнечную энергию", – рассказал Крис Мартин.

Предыдущий тур Coldplay под названием A Head Full of Dreams прошел в 2016 и 2017 годах. Тогда они отыграли 122 концерта по всему миру.

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