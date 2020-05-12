Группа Go_A перепела легендарный хит Верки Сердючки: видео

Музыканты записали кавер на песню Dancing Lasha Tumbai

Украинская группа Go_A, которая сегодня, 12 мая, примет участие в первом онлайн-концерте "Евровидения", перепела легендарный хит Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai. Напомним, что именно с этой композицией артистка представляла Украину на песенном конкурсе в 2007 году, заняв второе место.

На своей официальной странице в Instagram участники коллектива поделились видео кавера и сообщили поклонникам, что в эту пятницу, 15 мая, они смогут услышать полную версию хита во время альтернативного онлайн-концерта Eurovision Home Concert, который будет транслироваться на официальном YouTube-канале конкурса.

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"Путем онлайн-голосования среди фанов на странице "Евровидения" в Instagram победила песня Dancing Lasha Tumbai Верки Сердючки. И именно на нее уже в эту пятницу мы представим кавер", – сообщили участники группы Go_A.

Музыканты снимали видео на крыше киевского телецентра "Карандаш". Они показали несколько кадров, на которых появились на фоне Киева с инструментами и в эпатажных образах.

Напомним, что недавно группа Go_A заняла первое место на альтернативном шоу "Евровидения" в Исландии. Также сегодня, 12 мая, Go_A появятся во второй части концерта "Евровидения" и исполнит свою композицию Solovey. В перерывах между выступлениями участники шоу удивят челленджами, которые они проделали накануне.

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