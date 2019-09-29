Группа Metallica отменила осенний тур из-за алкоголизма Джеймса Хэтфилда

Музыкант отправился в лечебницу

Metallica отменила концертный тур из-за курса лечения Джеймса Хэтфилда Фото: instagram.com/metallica/

Американская группа Metallica, признанная самой успешно гастролирующей в мире, отменила осенний тур из-за Джеймса Хэтфилда. Фронтмен коллектива, страдающий от алкогольной зависимости, отправился в клинику. Об этом сообщили коллеги музыканта.

На официальной странице Metallica в Instagram опубликовано обращение группы к поклонникам. сообщается, что Джеймс Хэтфилд вынужден пройти курс реабилитации, в связи с чем октябрьские шоу, которые должны были пройти в Австралии и Новой Зеландии, отменены. Фанам обещают вернуть деньги за купленные билеты.

"Как, вероятно, известно многим из вас, наш брат Джеймс много лет борется с зависимостью. Он был вынужден вновь начать курс лечения", – говорится в сообщении Металлики.

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Поклонникам Metallica известно, что Хэтфилд несколько лет страдает от алкогольной зависимости. Об этом музыкант открыто рассказал в документальном фильме "Some Kind of Monster", который вышел в 2004 году.

Отметим, что сейчас группа ездит по миру в рамках WorldWired Tour. Окончание мирового турне, начавшегося в 2016 году запланировано на 2020 год.

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Ранее голливудский актер Бен Аффлек откровенно рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью.

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