Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Группа Metallica отменила осенний тур из-за алкоголизма Джеймса Хэтфилда

Музыкант отправился в лечебницу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:43
Metallica отменила концертный тур из-за курса лечения Джеймса Хэтфилда
Metallica отменила концертный тур из-за курса лечения Джеймса Хэтфилда
Фото: instagram.com/metallica/

Американская группа Metallica, признанная самой успешно гастролирующей в мире, отменила осенний тур из-за Джеймса Хэтфилда. Фронтмен коллектива, страдающий от алкогольной зависимости, отправился в клинику. Об этом сообщили коллеги музыканта.

На официальной странице Metallica в Instagram опубликовано обращение группы к поклонникам. сообщается, что Джеймс Хэтфилд вынужден пройти курс реабилитации, в связи с чем октябрьские шоу, которые должны были пройти в Австралии и Новой Зеландии, отменены. Фанам обещают вернуть деньги за купленные билеты.

"Как, вероятно, известно многим из вас, наш брат Джеймс много лет борется с зависимостью. Он был вынужден вновь начать курс лечения", – говорится в сообщении Металлики.

INSTAGRAM

Поклонникам Metallica известно, что Хэтфилд несколько лет страдает от алкогольной зависимости. Об этом музыкант открыто рассказал в документальном фильме "Some Kind of Monster", который вышел в 2004 году.

Отметим, что сейчас группа ездит по миру в рамках WorldWired Tour. Окончание мирового турне, начавшегося в 2016 году запланировано на 2020 год.

INSTAGRAM

Ранее голливудский актер Бен Аффлек откровенно рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Брэд Питт полтора года состоял в клубе анонимных алкоголиков после разрыва с Джоли Фронтмен британской группы Muse Мэтт Беллами женился на модели Playboy У экс-участника группы Metallica обнаружили смертельную болезнь
гастроли Metallica алкоголизм фронтмен алкогольная зависимость
Реклама

Новости партнеров

Звездные пары с огромной разницей в росте
Звездные пары с огромной разницей в росте
Свадьба Ксении Собчак: в ЗАГС - в платье от уроженки Пинска
Свадьба Ксении Собчак: в ЗАГС - в платье от уроженки Пинска
У британских берегов сфотографировали гигантскую медузу-корнерота
У британских берегов сфотографировали гигантскую медузу-корнерота
Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра

Популярные статьи

Сегодня, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 29 сентября – 5 октября для всех знаков зодиака

Вчера, 18:48Шоу-бизнес

Леся Никитюк показала родинку на интимном месте: смелое фото

Вчера, 15:41Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова опубликовала видео с Заворотнюк и отключила комментарии

Вчера, 12:41Техно

Игра PUBG станет бесплатной для Украины

Вчера, 12:26Events

Новолуние 28 сентября 2019: действенные ритуалы

27 сентябряШоу-бизнес

Завещание и скандал с фото: последние новости об Анастасии Заворотнюк

27 сентябряШоу-бизнес

"Не хочется расставаться": Настя Каменских поделилась семейным фото с Потапом

27 сентябряFood

Как испечь яблочный пирог "Невидимый": классический рецепт

27 сентябряШоу-бизнес

Как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк: экс-сотрудница клиники продает фото

27 сентябряFun

27 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

27 сентябряWellness

Сильная магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие сутки

27 сентябряFun

Воздвижение Креста Господня 2019: что нельзя делать в этот праздник

27 сентябряШоу-бизнес

Олег Винник принял участие в российской акции: новые подробности

27 сентябряEvents

Воздвижение Креста Господня 2019: дата, история, приметы и традиции

27 сентябряFun

В сеть "слили" жуткое видео изнутри взорвавшейся Чернобыльской АЭС

26 сентябряWellness

"Никого из вас не хочу слушать": участница "Зважені та щасливі" оскандалилась в 5-м выпуске

Новости партнеров

Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Весілля Софії Ротару справило небувалий ажіотаж: архівні фото
Весілля Софії Ротару справило небувалий ажіотаж: архівні фото
Ученые рассказали, какие продукты садят зрение
Ученые рассказали, какие продукты садят зрение
Это хуже, чем рожать: 5 видов катастрофически невыносимой боли
Это хуже, чем рожать: 5 видов катастрофически невыносимой боли
Как стать женщиной, о которой мечтают мужчины
Как стать женщиной, о которой мечтают мужчины
Обзор Nokia 6: HMD наконец смогла?
Обзор Nokia 6: HMD наконец смогла?
Засыпаю: 7 способов взбодриться, когда на работе хочется спать
Засыпаю: 7 способов взбодриться, когда на работе хочется спать
"Что за клоунский прикид?": Лорак разочаровала сеть своим видом