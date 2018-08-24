Группа "Океан Эльзы" трогательно поздравила украинцев с Днем Независимости
Ребята также вспомнили те потери, которые украинские военные несут на Донбассе, защищая суверенитет нашего государства
Украинская группа "Океан Ельзи", которая 24 августа проведет концерт на НСК "Олимпийский" в Киеве, трогательно поздравила украинцев с Днем Независимости, а также призвала помнить о защитниках нашей страны. Об этом говорится на странице артистов в Іnstagram.
Ребята также вспомнили те потери, которые украинские военные несут на Донбассе, защищая суверенитет нашего государства.
Напомним, в рамках проекта "Открой свОЕ сердце" состоялась встреча лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука со своими фанатами в Музейно-культурном комплексе "Львиварня". Фронтмен группы вживую пообщался с присутствующими, рассказал, что он думает о Львове, а также поделился подробностями личной жизни. Как заявил сам музыкант, вечер прошел "в теплой дружеской обстановке".