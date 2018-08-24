Группа "Океан Эльзы" трогательно поздравила украинцев с Днем Независимости

Ребята также вспомнили те потери, которые украинские военные несут на Донбассе, защищая суверенитет нашего государства

Группа «Океан Эльзы». Фото: facebook.com/okeanelzyofficial

Украинская группа "Океан Ельзи", которая 24 августа проведет концерт на НСК "Олимпийский" в Киеве, трогательно поздравила украинцев с Днем Независимости, а также призвала помнить о защитниках нашей страны. Об этом говорится на странице артистов в Іnstagram.

"С Днем Независимости, Украина, с самым главным твоим днем! 27 лет назад страна получила независимость, а сегодня – защищает ее ежедневно", – сказано в сообщении.

Ребята также вспомнили те потери, которые украинские военные несут на Донбассе, защищая суверенитет нашего государства.

"Вчера, 23 августа, в результате боевых действий погибли пятеро и ранены семеро украинских воинов. Такая высокая цена сегодня нашей свободы, независимости, возможности жить под тихим небом, любить, творить. Вечное уважение и память Героям Украины!" – подытожили в "ОЕ".

Напомним, в рамках проекта "Открой свОЕ сердце" состоялась встреча лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука со своими фанатами в Музейно-культурном комплексе "Львиварня". Фронтмен группы вживую пообщался с присутствующими, рассказал, что он думает о Львове, а также поделился подробностями личной жизни. Как заявил сам музыкант, вечер прошел "в теплой дружеской обстановке".