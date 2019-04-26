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Группа The Cranberries выпустила посмертный альбом с участием Долорес О'Риордан

В альбом In the End вошло 11 песен

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:31
The Cranberries выпустили альбом Фото: instagram.com/thecranberries
The Cranberries выпустили альбом
Фото: instagram.com/thecranberries

Известная ирландская рок-группа The Cranberries, которая ранее презентовала посмертную песню Долорес О'Риордан, выпустила последний в своем творчестве музыкальный альбом In the End. Песни с участием лидера Долорес О'Риордан, которая умерла в январе 2018 года, сохранили все необходимые вокальные партии, которые она успела записать до своей смерти.

Долорес О'Риордан
Долорес О'Риордан
Фото: Getty Images

Стоит отметить, что работа над альбомом началась еще в 2017 году. Даже после смерти Долорес О'Риордан музыканты решили завершить работу над ним и навсегда попрощаться со своими фанатами в составе группы.

"Мы хотели бы поблагодарить вас, наших фанатов и поклонников за поддержку, которую вы высказывали нам на протяжении всей нашей карьеры, особенно в прошлом году и на протяжении всего выпуска нашего последнего альбома In the End. И прежде всего хотели бы попросить присоединиться к нам, чтобы поблагодарить Долорес за то, что она оставила песни и музыку, которые позволили нам сделать этот альбом, и ее семью за то, что они дам нам благословение на выпуск этих песен, – говорится в заметке участников группы The Cranberries в Instagram.

INSTAGRAM (@thecranberries)

В этот альбом вошло 11 песен: All Over Now, Lost, Wake Me When Is not Over, A Place I Know, Catch Me If You Can, Got It, Illusion, Crazy Heart, Summer Song, The Pressure и In the End. 

Напомним, в результате расследования обнаружено, что Долорес О'Риордан утонула в ванной, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

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Группа The Cranberries выпустила посмертную песню Долорес О'Риордан
альбом песни The Cranberries Долорес О'Риордан
Источник: Сегодня
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