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Группа "Время и Стекло" прекращает существование: история создания и самые популярные песни

Узнайте, кто придумал коллективу такое необычное название

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 13:30

Сегодня, 11 марта, популярная украинская группа "Время и Стекло" официально заявила о распаде. Надя Дорофеева и Позитив на своем официальном YouTube-канале опубликовали короткое интервью, в котором назвали причину такого важного решения. Отметим, что в этом году коллективу исполняется 10 лет и в честь годовщины "Время и Стекло" устраивают грандиозный последний концерт в Киеве. Шоу запланировано на 11 сентября.

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История создания

"Время и Стекло"
"Время и Стекло"
Фото: instagram.com/vremyaisteklo

Коллектив был создан в 2010 году, когда Ирина Горовая и ее на то время законный супруг Алексей Потапенко основали продюсерскую компанию MOZGI Entertainment. Группа "Время и Стекло" стала дебютным проектом новоиспеченных продюсеров. Изначально планировалось создать трио – один исполнитель Алексей Завгородний и две солистки. В результате кастинга в интернете продюсеры остановились на двух девушек, в числе которых оказалась будущая звезда Надя Дорофеева. Но спустя короткое время Потап решил оставить только двоих артистов, так и получился дуэт.

По словам Ирины Горовой, первые годы проект был весьма убыточном и они даже подумывали распустить группу. Но все изменилось в один момент, который совпал с выходом песни "Имя 505".

Почему "Время и Стекло"?

Необычное название группы появилось неспроста. Потапу приснилось это сочетание слов во время длительного перелета из Франции в Америку. По прилету в Украину он решил так назвать свою новую группу и не прогадал с названием. Надя и Алексей в многочисленных интервью признавались, что им очень комфортно работать вместе, а вне сцены их семьи даже дружат. Они вместе проводят время и даже путешествуют. У солистов группы "Время и Стекло" никогда не было романтических отношений, исключительно дружеские.

Популярные песни

Песни и аранжировку пишут Потап и Позитив. За 10 лет их треки набирали миллионы просмотров в YouTube. Сегодня.Lifestyle предлагают посмотреть видео самых популярных треков группы "Время и Стекло".

"Так выпала Карта"

"Кафель"

"Любви Точка Нет"

"Имя 505"

"Тролль"

"На Стиле"

"Дим"

Напомним, что перед распадом группа "Время и Стекло" презентовала свою новую видео-работу на синг "Навсегда/никогда".

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