Группа "Время и Стекло" распалась: Надя Дорофеева и Позитив назвали причину

Артисты анонсировали последний огромный концерт

Сегодня, 11 марта, популярная украинская группа "Время и Стекло" официально заявила о распаде. Теперь Надя Дорофеева и Позитив начинают отдельный творческий путь. Перед уходом со сцены в качестве коллектива артисты анонсировали огромный концерт во Дворце "Украина" 11 сентября 2020 года. Более того, звезды назвали причину, по которой спустя 10 лет решили разойтись.

На своем официальном YouTube-канале Надя Дорофеева и Позитив опубликовали короткое интервью, в котором ответили поклонникам на все интересующие их вопросы. Участники группы "Время и Стекло" не поссорились, а наоборот продолжают дружить. Просто к ним пришло осознание, что весь свой творческий потенциал в рамках коллектива они уже реализовали.

"В этом году нашей группе 10 лет! Это была наша большая целая жизнь, отрезок пути, который сделал нас счастливыми, сильнее, добрее, вырастил нас, как артистов. Мы просо продолжаем свой путь, работаем вместе, дружим. И нет ничего плохого в том, что каждый из нас будет развиваться как личность. Мы поняли, что в этой группе мы сделали максимально все. Мы готовы к новому этапу. Спасибо вам всем за то, что столько лет были с нами", – говорится в заявлении артистов.

Напомним, что перед распадом группа "Время и Стекло" презентовала свою новую видео-работу на синг "Навсегда/никогда".

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