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Группа "Время и Стекло" выпустила клип на первую украиноязычную песню

Коллектив представил песню "Дим"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:23
"Время и Стекло" представили клип на песню "Дим"
"Время и Стекло" представили клип на песню "Дим"
Фото: instagram.com/vremyaisteklo

Группа "Время и Стекло" представила клип на свою первую украиноязычную песню – "Дим". Идея черно-белого видео заключается в том, что главную героиню (Надя Дорофеева) окружает множество мужчин, но она хочет танцевать только с ним и не замечает никого вокруг. Он (Позитив) остается неприступным, но понимает, что не может без нее. Им обоим важно успеть сказать о своих чувствах до того, как все превратится в дым.

Надя Дорофеева и Позитив выпустили клип на украиноязычную песню "Дим"
Надя Дорофеева и Позитив выпустили клип на украиноязычную песню "Дим"
Фото: instagram.com/vremyaisteklo

Автором слов традиционно выступил Потап, а также Андрей Безкровный. Премьера в YouTube состоялась сегодня, 21 марта. Всего за один час видео набрало более 40 тысяч просмотров, и показатель возрастает с каждой секундой.

В комментариях подписчики выражают благодарность коллективу за украиноязычную композицию: "Я скучал по вашим песням", "Топ, вдячний за цю пісню рідною мовою, ви мене вразили!", "Клип и песня как всегда шикарные", "Крута пісня, ще й українською".

Ранее мы писали, что Владимир Дантес признался, что у них с Надей Дорофеевой случаются серьезные ссоры. Ведущий сообщил, как они выходят из конфликтных ситуаций.

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