Группа "Время и Стекло" выпустила новый трек

Группа "Время и Стекло" вывела формулу попадания в ТОП и поделилась ей в новом треке.

"Мы сами себе мода, сами себе стиль…" – группа "Время и Стекло" создает тренды и точно знает, как быть #настиле. Мотивирующий dance pop "ТОП" вдохновлен популярными треками группы и продолжает их фирменную музыкальную линию. Новинку визуализировали lyric-видео, которое вышло на официальном YouTube-канале в день премьеры 2 марта.

"ТОП" – это хедлайнерский торт от "Время и Стекло", собранный из коржей наших популярных песен. Этот трек невозможно ни с чем перепутать! Даже если разбудить человека ночью и поставить ему "ТОП", он сразу поймет, что звучит "Время и Стекло" – рассказывает соавтор музыки Позитив.

Надя считает новую песню музыкальным отражением внешнего стиля группы: "Мы оба любим модные вещи и классные аксессуары. В наших образах всегда есть фишечки, которые становятся трендами, как наши треки и клипы. "ТОП" – это песня о нас!".

Напомним, Надя Дорофеева выбрала для YUNA 2018 черное полупрозрачное платье с глубоким декольте и вышивкой от Daria Karlozi, стоимостью 11,200 гривен.

Недавно Надя Дорофеева посетила Неделю моды в Нью-Йорке. Для своего выхода певица выбрала украинский бренд Dafna May