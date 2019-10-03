Группу KAZKA заподозрили в плагиате: видео

Фанаты нашли сходство песни украинской группы с корейской

Группу KAZKA Фото: instagram.com/kazka.band

Популярная украинская группа KAZKA, солистка которой мечтает принять участие в откровенной фотосессии, оказалась в центре скандала. Дело в том, что новый сингл творческого коллектива под названием "Пісня Сміливих Дівчат" вызвал бурю споров среди фанатов.

Смотрите клип на хит "Пісня Сміливих Дівчат" группы KAZKA:

Поклонники заподозрили группу KAZKA в плагиате на трек PIRI корейской поп-группы Dreamcatcher. Стоит отметить, что корейские музыканты представили клип в феврале 2019 года, а украинские артисты презентовали "Пісню Сміливих Дівчат" спустя пять месяцев – в июне 2019 года.

Смотрите клип на песню PIRI группы Dreamcatcher:

Сходство с корейскими мотивами заметили украинские слушатели, которые на официальном аккаунте группы в YouTube и оставили гневные комментарии. Отметим, что до этого группу также обвинили в плагиате одной из самых хитовых их песен "Плакала". Тогда продюсер группы Юрий Никитин заявил, что регулярные обвинения в плагиате – это целенаправленные нападки на коллектив и травля из-за популярности.

Напомним, что совсем недавно солистка группы KAZKA Александра Зарицкая намекнула на роман с коллегой.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.