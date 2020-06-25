Грядет скандал в семье: Меган Маркл с супругом поставили под угрозу репутацию принца Уильяма

Герцоги готовят выпуск книги о тайнах жизни при дворе

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которым в США отказали в регистрации благотворительного фонда, готовятся к выпуску биографической книги под названием "В поисках свободы". Члены королевской семьи уже окрестили мемуары скандальными, ведь там описаны отношения герцогов с остальными членами династии.

Более того, под угрозой оказалась репутация брата принца Гарри – принца Уильяма. Как сообщает издание Daily Star, в книге-биографии супруги выставили наследника престола в неблагоприятном свете, назвав принца Уильяма черствым и бесчувственным.

Принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Книга выйдет в свет в августе этого года, и королевские помощники волнуются, что этот материал станет яблоком раздора между двумя братьями. Такое мнение высказал специализирующийся на монаршей семье журналист Рассел Майерс.

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Авторами книги на 300 страниц о тайнах королевского двора выступают Каролин Дюран и Омид Скоби. В ней принц Гарри и Меган расскажут всю правду о своей жизни при дворе с момента их свадьбы, которая состоялась в мае 2018 года.

Ранее Меган Маркл и принца Гарри обвинили в хищении крупной суммы. Якобы перед переездом в США супруги "выманили" из британской казны деньги.

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