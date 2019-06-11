Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гвинет Пэлтроу не живет со своим мужем: все подробности

Актриса рассказала всю правду об отношениях с супругом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:04

Звезда "Мстителей" Гвинет Пэлтроу, которая в 2018 году вышла замуж за Брэда Фэлчака, сейчас живет отдельно. Оказывается, что супружеская пара ночует вместе лишь четыре раза в неделю, и все это, по словам актрисы, ради того, чтобы сохранить любовь и страсть в отношениях.

Читайте также
Это любовь: Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак впервые вышли в свет после свадьбы

В беседе с изданием Sunday Times Style звезда призналась, что Брэд Фэлчак проводит с ней несколько дней в неделю, после чего возвращается к себе домой. Пэлтроу не только не видит в такой договоренности ничего плохого, но и считает ее идеальной.

"Все мои женатые друзья говорят, что наше расписание выглядит идеальным, и мы не должны ничего менять", – заявила Гвинет Пэлтроу.

Ранее актриса утверждала, что они с супругом не живут вместе из уважения к детям от прошлых браков, а теперь она призналась, что жить раздельно ей посоветовал ее "учитель по интиму". Якобы таким образом пара создает полярность в браке, которая помогает сохранить любовь и страсть. Ее позиция не особо удивляет, поскольку основательница бренда Goop всегда отличалась творческим и временами странным образом жизни.

Напомним, звездная пара Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак поженились осенью 2018 года после церемонии показали снимки со своей свадьбы. На торжество пришло 70 самых близких друзей, среди которых были Камерон Диаз с мужем, Стивен Спилберг, Роберт Дауни-младший, Роб Лоу и другие. Дочь Гвинет от брака с Крисом Мартином была подружкой невесты.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Гвинет Пэлтроу показала редкий снимок со своими детьми В блузе с перьями и блестящих брюках: эпатажный образ Гвинет Пэлтроу Выглядят отлично: новый выход Гвинет Пэлтроу и Деми Мур в Нью-Йорке
брак актриса Гвинет Пэлтроу Брэд Фэлчак
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Без Мурата: Ани Лорак отпраздновала день рождения дочки Софии
Без Мурата: Ани Лорак отпраздновала день рождения дочки Софии
Что будет, если каждый день съедать по два яйца
Что будет, если каждый день съедать по два яйца
5 самых полезных фруктов для сердца
5 самых полезных фруктов для сердца
Первые признаки деменции можно обнаружить с помощью теста
Первые признаки деменции можно обнаружить с помощью теста

Популярные статьи

Сегодня, 08:48Fun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019

Сегодня, 08:47Fun

11 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 15:32Fun

День отца: когда отмечается новый праздник в Украине

Вчера, 13:30Travel

Достопримечательности Одессы: ТОП-5 лучших мест для посещения

Вчера, 11:16Fun

Выходные на Троицу 2019: сколько отдыхают украинцы

Вчера, 11:00Fun

Когда Троица 2019 в Украине – дата и выходные дни

Вчера, 09:51Техно

Конкурент Tesla "ворует" заряд у других электромобилей

Вчера, 09:17Fun

Врагу не пожелаешь: как сложилась судьба мужчины, выигравшего 5,3 млрд гривен

Вчера, 09:06Стиль

Вторая жизнь: Леся Никитюк поразила красотой в мамином платье

Вчера, 08:26Техно

Huawei показала фото "убийцы" Android для смартфонов

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на 10 июня: все знаки зодиака

9 июняПсихология

Гороскоп на неделю 9-15 июня для всех знаков зодиака

9 июняШоу-бизнес

Украинская Кончита Вурст: Леся Никитюк шокировала сеть провокационным фото

9 июняШоу-бизнес

"Это было очень трудно": Потап признался, почему скрывал роман с Каменских

8 июняШоу-бизнес

Меган Маркл вышла в свет после родов: как сейчас выглядит герцогиня

8 июняШоу-бизнес

Алина Гросу вышла замуж и показала своего мужа – фото

Новости партнеров

Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека
На что способно обычное дегтярное мыло
На что способно обычное дегтярное мыло
Простой способ засечь рак почки задолго до диагноза
Простой способ засечь рак почки задолго до диагноза
Горбачева: «Это было сложно – сказать папе, как я его не любила»
Горбачева: «Это было сложно – сказать папе, как я его не любила»
Умер актер Кузнецов, сыгравший
Умер актер Кузнецов, сыгравший "Джека Восьмеркина"
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Мода 90-х возвращается: 12 трендов из прошлого
Мода 90-х возвращается: 12 трендов из прошлого
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь