Гвинет Пэлтроу не живет со своим мужем: все подробности

Актриса рассказала всю правду об отношениях с супругом

Звезда "Мстителей" Гвинет Пэлтроу, которая в 2018 году вышла замуж за Брэда Фэлчака, сейчас живет отдельно. Оказывается, что супружеская пара ночует вместе лишь четыре раза в неделю, и все это, по словам актрисы, ради того, чтобы сохранить любовь и страсть в отношениях.

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В беседе с изданием Sunday Times Style звезда призналась, что Брэд Фэлчак проводит с ней несколько дней в неделю, после чего возвращается к себе домой. Пэлтроу не только не видит в такой договоренности ничего плохого, но и считает ее идеальной.

"Все мои женатые друзья говорят, что наше расписание выглядит идеальным, и мы не должны ничего менять", – заявила Гвинет Пэлтроу.

Ранее актриса утверждала, что они с супругом не живут вместе из уважения к детям от прошлых браков, а теперь она призналась, что жить раздельно ей посоветовал ее "учитель по интиму". Якобы таким образом пара создает полярность в браке, которая помогает сохранить любовь и страсть. Ее позиция не особо удивляет, поскольку основательница бренда Goop всегда отличалась творческим и временами странным образом жизни.

Напомним, звездная пара Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак поженились осенью 2018 года после церемонии показали снимки со своей свадьбы. На торжество пришло 70 самых близких друзей, среди которых были Камерон Диаз с мужем, Стивен Спилберг, Роберт Дауни-младший, Роб Лоу и другие. Дочь Гвинет от брака с Крисом Мартином была подружкой невесты.

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