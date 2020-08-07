Гвинет Пэлтроу раскрыла причину развода с Крисом Мартином

Актриса призналась, что оставалась с музыкантом только ради детей

Американская актриса Гвинет Пэлтроу, которая недавно призналась, что употребляла наркотики, поделилась подробностями разрыва с музыкантом Крисом Мартином. Супруги прожили в браке 11 лет и воспитали двоих детей.

В эссе для журнала Vogue 47-летняя Гвинет Пэлтроу рассказала, что у нее с бывшем мужем не сложились отношения, несмотря на то, что они прожили в браке больше десяти лет. Кроме того, подать на развод они решили за год до того, как сообщили об этом публично.

Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин Фото: Getty Images

Расставшись, Гвинет и Крис сохранили дружеские отношения и вместе воспитывают общих детей: 16-летнюю дочь Эппл и 14-летнего сына Мозеса.

Как отметила Пэлтроу, их с Мартином удерживала лишь любовь к детям: "Мы были близки, хотя так и не смогли окончательно стать парой. Мы просто не очень подходили друг другу. Всегда возникали какие-то беспокойства и тревоги. Но как же мы любили наших детей".

Гвинет Пэлтроу с дочкой и сыном Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Решение расстаться знаменитости приняли за год до официального обнародования разрыва. Гвинет рассказала, что, несмотря на помощь психотерапевта, тот год был невыносимо тяжелым.

"У нас были замечательные дни и ужасные дни. Дни, когда мы не выдерживали друг друга, но заставляли себя помнить, чего мы хотим. Как-то находили в себе силы улыбаться, обняться и вывезти детей на завтрак, как мы планировали", – вспоминает актриса.

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Гвинет Пэлтроу встретила лидера британской группы Coldplay Криса Мартина в 2002 году. Через год они поженились. Их дочь родилась в 2004 году, а сын – в 2006-м. В марте 2014 года Пэлтроу и Мартин объявили о расставании после 11 лет брака.

Вскоре актриса начала встречаться с продюсером Брэдом Фэлчаком, одним из создателей сериала "Американская история ужасов". В январе 2018 года пара объявила о помолвке, а уже в сентябре они сыграли свадьбу.

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