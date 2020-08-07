Гвинет Пэлтроу раскрыла причину развода с Крисом Мартином
Актриса призналась, что оставалась с музыкантом только ради детей
Американская актриса Гвинет Пэлтроу, которая недавно призналась, что употребляла наркотики, поделилась подробностями разрыва с музыкантом Крисом Мартином. Супруги прожили в браке 11 лет и воспитали двоих детей.
В эссе для журнала Vogue 47-летняя Гвинет Пэлтроу рассказала, что у нее с бывшем мужем не сложились отношения, несмотря на то, что они прожили в браке больше десяти лет. Кроме того, подать на развод они решили за год до того, как сообщили об этом публично.
Расставшись, Гвинет и Крис сохранили дружеские отношения и вместе воспитывают общих детей: 16-летнюю дочь Эппл и 14-летнего сына Мозеса.
Как отметила Пэлтроу, их с Мартином удерживала лишь любовь к детям: "Мы были близки, хотя так и не смогли окончательно стать парой. Мы просто не очень подходили друг другу. Всегда возникали какие-то беспокойства и тревоги. Но как же мы любили наших детей".
Решение расстаться знаменитости приняли за год до официального обнародования разрыва. Гвинет рассказала, что, несмотря на помощь психотерапевта, тот год был невыносимо тяжелым.
"У нас были замечательные дни и ужасные дни. Дни, когда мы не выдерживали друг друга, но заставляли себя помнить, чего мы хотим. Как-то находили в себе силы улыбаться, обняться и вывезти детей на завтрак, как мы планировали", – вспоминает актриса.
Гвинет Пэлтроу встретила лидера британской группы Coldplay Криса Мартина в 2002 году. Через год они поженились. Их дочь родилась в 2004 году, а сын – в 2006-м. В марте 2014 года Пэлтроу и Мартин объявили о расставании после 11 лет брака.
Вскоре актриса начала встречаться с продюсером Брэдом Фэлчаком, одним из создателей сериала "Американская история ужасов". В январе 2018 года пара объявила о помолвке, а уже в сентябре они сыграли свадьбу.
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