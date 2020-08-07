Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гвинет Пэлтроу раскрыла причину развода с Крисом Мартином

Сегодня, 12:30

Актриса призналась, что оставалась с музыкантом только ради детей

Американская актриса Гвинет Пэлтроу, которая недавно призналась, что употребляла наркотики, поделилась подробностями разрыва с музыкантом Крисом Мартином. Супруги прожили в браке 11 лет и воспитали двоих детей.

В эссе для журнала Vogue 47-летняя Гвинет Пэлтроу рассказала, что у нее с бывшем мужем не сложились отношения, несмотря на то, что они прожили в браке больше десяти лет. Кроме того, подать на развод они решили за год до того, как сообщили об этом публично.

Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин
Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин
Фото: Getty Images

Расставшись, Гвинет и Крис сохранили дружеские отношения и вместе воспитывают общих детей: 16-летнюю дочь Эппл и 14-летнего сына Мозеса.

Как отметила Пэлтроу, их с Мартином удерживала лишь любовь к детям: "Мы были близки, хотя так и не смогли окончательно стать парой. Мы просто не очень подходили друг другу. Всегда возникали какие-то беспокойства и тревоги. Но как же мы любили наших детей".

Гвинет Пэлтроу с дочкой и сыном
Гвинет Пэлтроу с дочкой и сыном
Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Решение расстаться знаменитости приняли за год до официального обнародования разрыва. Гвинет рассказала, что, несмотря на помощь психотерапевта, тот год был невыносимо тяжелым.

"У нас были замечательные дни и ужасные дни. Дни, когда мы не выдерживали друг друга, но заставляли себя помнить, чего мы хотим. Как-то находили в себе силы улыбаться, обняться и вывезти детей на завтрак, как мы планировали", – вспоминает актриса.

Читайте также:
Гвинет Пэлтроу вспомнила о тяжелом разрыве с Брэдом Питтом

Гвинет Пэлтроу встретила лидера британской группы Coldplay Криса Мартина в 2002 году. Через год они поженились. Их дочь родилась в 2004 году, а сын – в 2006-м. В марте 2014 года Пэлтроу и Мартин объявили о расставании после 11 лет брака.

Вскоре актриса начала встречаться с продюсером Брэдом Фэлчаком, одним из создателей сериала "Американская история ужасов". В январе 2018 года пара объявила о помолвке, а уже в сентябре они сыграли свадьбу.

Ранее 46-летнюю Кейт Бекинсейл раскритиковали за роман с молодым парнем.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Брайан Остин Грин признался, как узнал об измене Меган Фокс "Правду никто не любит": Олег Винник сделал неожиданное заявление о своей личной жизни Ксения Мишина вспомнила, как бывший муж спустил ее с лестницы
Крис Мартин Гвинет Пэлтроу романы звезд
Реклама

Новости партнеров

Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
У мережу злили фото Бузової, які не увійшли в Playboy
У мережу злили фото Бузової, які не увійшли в Playboy
Кислые соленые огурцы на зиму в банках без уксуса
Кислые соленые огурцы на зиму в банках без уксуса
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Анастасия Квитко предстала во всей красе

Популярные статьи

Сегодня, 11:50Шоу-бизнес

Софии Ротару – 73: ТОП-10 фото певицы в молодости

Сегодня, 11:11Fun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

Сегодня, 09:42Events

Именины Анны 7 августа: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

Сегодня, 09:17Events

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы: дата, история и значение

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Тина Кароль рассказала, вернется ли ее сын в Лондон на учебу

Вчера, 08:29Техно

Память обесценивается: SSD диски рухнули в цене

Вчера, 07:17Техно

На Луне обнаружен потерянный космический аппарат миссии "Чандраян-2"

Вчера, 05:21Психология

Гороскоп на сегодня 6 августа: Овнам нужно быть аккуратнее, а Тельцам – отдаться своим желаниям

5 августаПсихология

Когда и как тренировать мозг: 11 эффективных способов

5 августаШоу-бизнес

Гашишное масло в машине и кокаин в крови: прошел суд над Михаилом Ефремовым

5 августаFood

Как приготовить вкусную икру из баклажанов: три простых рецепта

5 августаEvents

Праздник Почаевской чудотворной иконы Божией Матери-2020

5 августаШоу-бизнес

Надя Дорофеева и Позитив из "Время и Стекло" признались, действительно ли группа распалась

5 августаFun

Самая красивая девушка на планете в прозрачном платье упала в бассейн: видео

4 августаШоу-бизнес

Меган Маркл – 39: как ее поздравила королевская семья

4 августаШоу-бизнес

Александр Пономарев: "Со второй женой я совсем не общаюсь"

Новости партнеров

Горячая невеста Шабанова показала свою роскошную фигуру
Горячая невеста Шабанова показала свою роскошную фигуру
Лепешки на кефире с сулугуни и зеленым луком на сковороде
Лепешки на кефире с сулугуни и зеленым луком на сковороде
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Дмитрий Комаров с красавицей-женой появился на красной дорожке
Дмитрий Комаров с красавицей-женой появился на красной дорожке
Раскрыты новые детали в деле Ефремова
Раскрыты новые детали в деле Ефремова
Сладкие помидоры на зиму. Аромат удивит - рецепт
Сладкие помидоры на зиму. Аромат удивит - рецепт
71-летняя Алла Пугачева решила поэкспериментировать со стилем
71-летняя Алла Пугачева решила поэкспериментировать со стилем
Деми Роуз сверкнула безупречными формами в новой фотосессии
Деми Роуз сверкнула безупречными формами в новой фотосессии

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять