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Гвинет Пэлтроу вспомнила о тяжелом разрыве с Брэдом Питтом

Звезды были вместе три года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Гвинет Пэлтроу, которая съехалась с мужем только через год после свадьбы, вспомнила, как переживала разрыв с Брэдом Питтом. Актеры встречались три года и собирались пожениться, однако вскоре после помолвки расстались.

В интервью для модного глянца Гвинет Пэлтроу поделилась воспоминаниями о временах, когда встречалась с Брэдом Питтом. Видео было опубликовано на официальном канале Harper's Bazaar в YouTube.

Рассматривая старые обложки со своим изображением, звезда фильмов Marvel комментировала каждую из них. Взяв в руки один из старых номеров журнала, датируемый 1997-м годом, Гвинет сразу вспомнила о своем бывшем.

По ее словам, тот факт, что они с Брэдом расстались, выбил ее из колеи.

"Вот здесь, мне было 24 или 25. Мы как раз разорвали отношения с Брэдом Питтом, и я переживала и совсем не хотела ничего есть. Я была очень худой. Такие были у меня разочарование. Но фотография мне нравится", – прокомментировала Пэлтроу.

Добавим, что роман Гвинет Пэлтроу и Брэда Питта продлился с 1994 по 1997 год. После расставания у актрисы были отношения с Беном Аффлеком, которые тоже продлились три года. Сейчас Пэлтроу замужем на сценаристом и режиссером Брэдом Фэлчаком, за которого вышла замуж в 2018 году.

Ранее Гвинет Пэлтроу показала редкий снимок со своими детьми.

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