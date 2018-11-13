Хакеры слили в сеть новое фото королевской семьи

Снимок должен был появится в Интернете лишь завтра, 14 ноября

Королевская семья. Фото: instagram.com/royalarchive_royalfamily

Отец принцев Гарри и Уильяма принц Чарльз звтра, 14 ноября, отпразднует день рождения. По этому случаю Кенсингтонский дворец на своей странице в Twitter хотел опубликовать новые официальные снимки.

Однако хакеры их опередили и слили изображения на день раньше. На фото изображена вся королевская семья – Кейт с сыном Луи на руках, принц Уильям, принц Гарри с Меган, сам виновник торжества принц Чарльз со старшим внуком – принцем Джорджем на руках. А также Камилла, герцогиня Корнуольская, рядом с которой сидит принцесса Шарлотта. Не хватает разве что матери Чарльза – королевы Елизаветы II.

Хакеры слили в Сеть новое фото королевской семьи Фото: instagram.com/greatreplikate

Фотографии были сделаны в саду Кларенс Хаус, где живут Чарльз и Камилла. По словам королевского корреспондента Эмили Нэш, королевская семья немного расстроилась из-за того, что фото появились в Сети раньше времени.

Хакеры слили в Сеть новое фото королевской семьи Фото: instagram.com/royalarchive_royalfamily

Напомним, ранее в Интернете появилось редкое фото, как принц Чарльз играет со своим младшим внуком, принцем Луи. Фотография была сделана несколько месяцев назад, в сентябре, в садах Clarence House.