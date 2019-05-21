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Happy end: Оле Цибульской вернули украденный автомобиль

В начале мая Оля Цибульская сообщила, что ее автомобиль угнали

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 17:12

Две недели назад украинская ведущая и певица Оля Цибульская сообщила печальную новость – угнали ее автомобиль со стоянки у Сырецкого парка. Звезда сразу же написала об этом в соцсетях, попросив подписчиков о помощи.

Спустя несколько дней Оля Цибульская призналась, что ей звонили мошенники, которые якобы владели информацией о местонахождении ее авто. Злоумышленники требовали от артистки выкуп, угрожая испортить ее транспортное средство.  

А буквально только что Оля Цибульская опубликовала эмоциональное видео, в котором сообщила, что ее автомобиль найден! Телеведущая не смогла сдержать слез счастья.

"Люди, я ридаю, але я плачу від щастя – знайшли мою машину. Я дякую поліції, дякую Богу, дякую всім, хто підтримував, моїй сім’ї, яка мене підтримувала весь цей час. Я дуже щаслива! Будьте уважними, будьте обережними. Врешті-решт справедливість все-таки знаходиться!", – говорит Оля со слезами на глазах.

INSTAGRAM (@cybulskaya) on

Ранее мы также писали, что Оля Цибульская назвала причину, по которой скрывает своего мужа.

Напомним, у Елены Зеленской появился Instagram. Узнайте, что постит первая леди Украины.

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