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Валерий Харчишин впервые рассказал о потере ребенка

Сегодня, 15:57

В этот непростой период певец потерял несколько близких

Валерий Харчишин в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказал о трагических потерях.

У певца трое детей, но мало кто знает, что в 2016 году на 5 месяце беременности у его жены Юлии случился выкидыш.

"Когда Господь отнимает у тебя ребенка – это самое страшное. Мне очень трудно. И я вообще об этом никогда не говорил".

Лидер группы "Друга Ріка" всего за несколько лет до этого потерял дорого человека – своего брата. Василий умер от лимфомы в 2013 году. Причем он бы мог жить дальше, но ему слишком поздно поставили страшный диагноз.

"Лечили бронхит, а рак диагностировали уже поздно. Но мы сделали первую серию химиотерапии, это помогло, он получил устойчивую ремиссию. И потом все началось снова, – рассказал Валерий Харчишин.

Брата артиста уже готовили к трансплантации костного мозга. Но до этого не дошло – он умер.

"У меня был концерт в Херсоне. Как правило, после саундчека я ложусь спать, чтобы восстановить голос. Мне снится сон, и я понимаю, что брата уже нет. Просыпаюсь, звонит его жена Яна. И только слышу ее голос, перебиваю и говорю: "Я знаю", – поделился Харчишин.

Валерий Харчишин
Валерий Харчишин
Фото: пресс-служба НЛО TV

Певец потерял родного брата, его кум прыгнул с моста, не стало еще одного друга. И в этот момент в семье Валерия рождается и умирает ребенок.

"Я начал думать: "Это и есть взрослая жизнь? Не хочу такого!". После таких утрат начинают активно писаться песни, когда ты хочешь договориться с Богом, чтобы забрал тебя, а не твоих родных".

Валерий Харчишин продолжал работать, начал играть в театре и в кино. Также вскоре написал альбом "Пирамида", в котором несколько песен напоминают разговор с Богом.

Пройдя столько непростых моментов, музыкант пришел к выводу: "Ты должен жить и ценить каждый день. Ты должен использовать его на полную. И несмотря на все проблемы понимать, что лучшей жизни у тебя не будет".

Ранее стало известно, что умер известный актер из фильма "В бой идут одни "старики". Также мы рассказывали, что в Харькове отреагировали на "смерть" Кернеса: "Только что разговаривал с ним".

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