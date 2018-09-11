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"Неужели нельзя пригласить в Marvel открытого гея?": Кит Харингтон разбушевался

Актер обрушился на студию с упреками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Кит Харингтон. Фото: Getty
Кит Харингтон. Фото: Getty

Актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", который недавно сделал откровенно признание относительно сериала, упрекнул студию Marvel в гомофобии. Об этом пишет Variety.

Актера возмутило, что среди исполнителей ролей супергероев в фильмах нет представителей ЛГБТ.

"Есть большая проблема с маскулинностью и гомосексуальностью, вроде как они не могут сосуществовать. Неужели нельзя пригласить в Marvel открытого гея, который сыграл бы супергероя? Когда это произойдет?", – отметил актер.

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К Харингтону также присоединились коллеги Эмили Хэмпшир, Тэнди Ньютон и режиссер Ксавьер Долан. Ньютон обратился к спортивному миру как к примеру позитивных изменений по отношению к ЛГБТ, которые происходят.

"Это меняется, но мы должны не отставать от этих изменений и продолжать настаивать на этом", – сказал Ньютон.

Напомним, британский актер Кит Харингтон рассказал о кастинге, своей работе в сериале и отношениях с Роуз Лесли в интервью BBC Radio 2.

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Источник: "Сегодня"
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