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Харви Вайнштейн сразу после вердикта суда попал в больницу

Вместо тюрьмы кинопродюсера поместили в отдельную палату

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:39

24 февраля в Нью-Йорке суд присяжных вынес решениепо скандальному делу американского кинопродюсера Харви Вайнштейна. Так, суд признал звезду виновным и пришел к выводу, что Вайнштейн совершил преступные действия сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловал другую. По первому эпизоду ему грозит до 25 лет заключения, по второму – до четырех лет.

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Сразу же после вердикта Харви Вайнштейна должны были отвезти в тюрьму, но автомобиль сменил маршрут. Как сообщает CNN, продюсер отправился в больницу. Такое решение принял врач Вайнштейна после жалоб пациента на сильные боли в груди. Доктор обнаружил, что у продюсера резко подскочило давление.

Больница Бельвью была выбрана неслучайно. Это медицинское учреждение уже много лет обслуживает заключенных нью-йоркских тюрем. Там все предусмотрено для того, чтобы преступники не смогли сбежать. Продюсера поместили в одиночную палату, которая находится под круглосуточной охраной полиции. Продюсера не стали приковывать к койке, сочтя эту меру излишней.

Узнайте, как скандал с Харви Вайнштейном отобразился на работе в Голливуде Иваны Чабак:

"С Харви все в порядке. Он невероятно сильный человек. И он знает, что борьба еще не окончена. Конечно, мы опротестуем вердикт присяжных. И сделаем это в самое ближайшее время. Харви выслушал вердикт как мужчина. У нас есть все шансы на победу. Проблема в том, что присяжные были изначально настроены против моего подзащитного. Во всем Нью-Йорке мы не смогли найти хотя бы одного присяжного, который не слышал бы у Вайнштейне. СМИ задолго до суда назвали его насильником и преступником. А он виноват лишь в том, что изменял своей жене", – заявила адвокат Харви Донна Ротунно

Отметим, что Вайнштейн не признал себя виновным в сексуальном насилии над бывшей ассистенткой Мими Хейли и изнасиловании актрисы Джессики Манн.

Как известно, в 2017 году около 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. В их числе оказались и знаменитые актрисы, включая Гвинет Пэлтроу и Уму Турман.

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