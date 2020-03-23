Харви Вайнштейн в тюрьме заразился коронавирусом

Сейчас Вайнштейн находится на карантине

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании, заразился коронавирусом.

Об этом сообщает Daily Mail.

По их данным, Вайнштейн сказал сотрудникам тюрьмы о появившихся у него симптомах коронавируса. Тогда у продюсера взяли анализы, результат оказался положительным.

Сейчас Вайнштейн находится на карантине.

11 марта в Нью-Йорке состоялось заседание суда, во время которого присяжные приняли официальное решение – признать виновным в сексуальном насилии голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Киномагната приговорили к 23 годам лишения свободы.

Сразу после заседания Харви Вайнштейна отвезли не в тюрьму, а в больницу из-за жалоб на сильную боль в груди.

Отметим, что Вайнштейн не признал себя виновным в сексуальном насилии над бывшей ассистенткой Мими Хейли и изнасиловании актрисы Джессики Манн.

Как известно, в 2017 году около 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. В их числе оказались и знаменитые актрисы, включая Гвинет Пэлтроу и Уму Турман.

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