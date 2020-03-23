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Харви Вайнштейн в тюрьме заразился коронавирусом

Сейчас Вайнштейн находится на карантине

Елена Вус
Сегодня, 00:44

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании, заразился коронавирусом.

Об этом сообщает Daily Mail.

По их данным, Вайнштейн сказал сотрудникам тюрьмы о появившихся у него симптомах коронавируса. Тогда у продюсера взяли анализы, результат оказался положительным.

Сейчас Вайнштейн находится на карантине.

11 марта в Нью-Йорке состоялось заседание суда, во время которого присяжные приняли официальное решение – признать виновным в сексуальном насилии голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Киномагната приговорили к 23 годам лишения свободы.

Сразу после заседания Харви Вайнштейна отвезли не в тюрьму, а в больницу из-за жалоб на сильную боль в груди.

Отметим, что Вайнштейн не признал себя виновным в сексуальном насилии над бывшей ассистенткой Мими Хейли и изнасиловании актрисы Джессики Манн.

Как известно, в 2017 году около 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. В их числе оказались и знаменитые актрисы, включая Гвинет Пэлтроу и Уму Турман.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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тюрьма заражение коронавирус Харви Вайнштейн COVID-19
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