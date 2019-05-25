Харви Вайнштейн заплатит своим жертвам 44 миллиона долларов

Скандально известный продюсер решил откупиться от обвинений в сексуальных домогательствах

Харви Вайнштейн заплатит своим жертвам 44 миллиона долларов Фото: AFP

Голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн, которого неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании, предварительно договорился о мировой сделке со своими жертвами. Сделка Харви и его адвокатов рассчитана на общую сумму около 44 млн долларов, сообщают западные СМИ.

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Напомним, что лауреат нескольких "Оскаров" был арестован в 2018 году по обвинению в изнасилованиях. Вайнштейну были предъявлены официальные уголовные обвинения всего по пяти эпизодам. Но коме этого, более 70 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах и насилии.

Известно, что продюсер планирует заплатить своим жертвам и кредиторам его бывшей студии The Weinstein Company.

Ранее несколько знаменитостей, включая Анджелину Джоли, Гвинет Пэлтроу и Кару Делевинь обвинили Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Сам продюсер продолжает отрицать свою вину. Через своего адвоката в суде он утверждал, что не заставлял женщин, которые обвинили его в сексуальных домогательствах, иметь секс с ним.

Мы также писали о том, что Дженнифер Лоуренс рассказала правду об интиме с Харви Вайнштейном.

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