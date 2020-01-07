Харви Вайнштейну выдвинули новые обвинения в сексуальных домогательствах

В Нью-Йорке состоялось заседание суда по делу именитого продюсера

Харви Вайнштейн Фото: Getty Images

Секс-скандал вокруг голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах, продолжает быть в центре скандалов.

Смотрите видео о секс-скандалах в Голливуде:

По информации издания The New York Times, которое ссылается на инсайдера, прокуроры Лос-Анджелеса выдвинули против именитого режиссера обвинения в изнасиловании одной женщины и сексуальных домогательствах к другой, совершенные 2013 года. До нового заседания суда в Нью-Йорке на рассмотрении находятся восемь дел, возбужденных в отношении продюсера.

Отметим, что более 80 женщин выдвинули против Харви Вайнштейна обвинения. С 30 предполагаемыми жертвами домогательств он смог договориться об урегулировании конфликта, заплатив по 25 миллионов долларов за снятие обвинений. Ко всему, Харви выдвигает встречные обвинения, упрекая американское общество в том, что оно забыло все его заслуги до скандала.

Накануне Дженнифер Энистон рассказала о неприятном инциденте с Харви Вайнштейном.

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