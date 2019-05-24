Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Хайден Панеттьери жестоко избил парень: суд принял первое решение

Экс-возлюбленная Владимира Кличко пострадала от рук нового парня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Хайден Панеттьери
Хайден Панеттьери
Фото: Getty Images

Голливудская актриса Хайден Панеттьери пострадала от рук нового бойфренда. Напомним, что в прошлом году американка рассталась с украинским боксером Владимиром Кличко после семи лет отношений. Хайден сразу же начала встречаться с малоизвестным актером Брайаном Хикерсоном, который прославился в сети весьма буйным характером. Накануне стало известно, что Хиккерсон избил Панеттьери и был арестован. 

Смотрите видео о самых скандальных разводах знаменитостей:

По данным западного ресурса E! News, рассмотрение резонансного дела происходит в одном из судов Лос-Анджелеса. Пока еще суд не вынес окончательного решения, но в связи с опасениями родных Хайден, принято важное решение - Брайану Хикерсону запретили подходить к экс-возлюбленной Владимира Кличко ближе, чем на 90 метров. Кроме этого, ему нельзя звонить или писать Хайден.

Брайан Хикерсон, который на глазах у посетителей бара избил свою девушку, не признает своей вины. Следующее слушанье назначено на 26 июня, тогда уже суд вынес приговор подозреваемому. 

К слову, это не единственный случай, когда Хиккерсон распускает руки. В прошлом году Хайден Панеттьери лично стала свидетелем пьяной драки ее нового парня с отцом. Видимо, это не насторожило голливудскую знаменитость, которая позже стала жертвой жестокой шутки Брайана Хиккерсона. 

Напомним, что 29-летняя актриса, родила Владимиру Кличко дочь Кайю-Евдокию. После развода звезд малышка осталась жить со спортсменом в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
СМИ: Бойфренду Хайден Панеттьери грозит тюрьма за избиение возлюбленной Хайден Панеттьери жестоко избил бойфренд - СМИ Бывшую невесту Кличко избил ее новый бойфренд На пьяную голову: парень Хайден Панеттьери жестко над ней пошутил
суд шоу-бизнес избиение Хайден Панеттьери
Реклама

Новости партнеров

Как стирать обувь в стиральной машине
Как стирать обувь в стиральной машине
Простой способ засечь рак почки задолго до диагноза
Простой способ засечь рак почки задолго до диагноза
Наталья Бондарчук: страдала и винила отца, пока не узнала правду
Наталья Бондарчук: страдала и винила отца, пока не узнала правду
Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры
Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Популярные статьи

Сегодня, 13:04Шоу-бизнес

Экс-жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным: фото

Сегодня, 11:15Wellness

Как похудеть без диеты и упражнений

Сегодня, 09:10Стиль

Свадьба Насти Каменских и Потапа: как выглядели звезды на торжестве

Сегодня, 08:00Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: Тина Кароль посвятила песню молодоженам

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбы смогут найти новый источник заработка, а Водолеям нужно уделить время деталям

Вчера, 19:10Wellness

Чем полезны бананы для здоровья

Вчера, 18:12Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: смотреть прямую трансляцию

Вчера, 15:39Fun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 15:05Шоу-бизнес

"Евровидение 2019": организаторы изменили результаты голосования

Вчера, 14:07Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: подробности

Вчера, 13:19Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: реакция звезд

Вчера, 07:51Fun

Отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик: фото

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня: Львов ожидает благоприятный день, а Девам – лучше не перетруждаться

22 маяFun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

22 маяFun

22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

22 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет напряженный день, а Девам нужно остерегаться доброжелателей

Новости партнеров

Было лучше? Как сейчас выглядят самые красивые девочки в мире
Было лучше? Как сейчас выглядят самые красивые девочки в мире
Как мужчины убивают своих жен
Как мужчины убивают своих жен
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Вкуснейший салат «Король в гневе»
5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги
5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?
Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?
Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»
Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»
Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему
Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь