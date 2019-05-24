Хайден Панеттьери жестоко избил парень: суд принял первое решение

Экс-возлюбленная Владимира Кличко пострадала от рук нового парня

Хайден Панеттьери Фото: Getty Images

Голливудская актриса Хайден Панеттьери пострадала от рук нового бойфренда. Напомним, что в прошлом году американка рассталась с украинским боксером Владимиром Кличко после семи лет отношений. Хайден сразу же начала встречаться с малоизвестным актером Брайаном Хикерсоном, который прославился в сети весьма буйным характером. Накануне стало известно, что Хиккерсон избил Панеттьери и был арестован.

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По данным западного ресурса E! News, рассмотрение резонансного дела происходит в одном из судов Лос-Анджелеса. Пока еще суд не вынес окончательного решения, но в связи с опасениями родных Хайден, принято важное решение - Брайану Хикерсону запретили подходить к экс-возлюбленной Владимира Кличко ближе, чем на 90 метров. Кроме этого, ему нельзя звонить или писать Хайден.

Брайан Хикерсон, который на глазах у посетителей бара избил свою девушку, не признает своей вины. Следующее слушанье назначено на 26 июня, тогда уже суд вынес приговор подозреваемому.

К слову, это не единственный случай, когда Хиккерсон распускает руки. В прошлом году Хайден Панеттьери лично стала свидетелем пьяной драки ее нового парня с отцом. Видимо, это не насторожило голливудскую знаменитость, которая позже стала жертвой жестокой шутки Брайана Хиккерсона.

Напомним, что 29-летняя актриса, родила Владимиру Кличко дочь Кайю-Евдокию. После развода звезд малышка осталась жить со спортсменом в Украине.

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