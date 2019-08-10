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Хайди Клум и Том Каулитц активно проводят медовый месяц: фото

Влюбленные решили задержаться в Италии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:16
Хайди Клум и Том Каулитц
Хайди Клум и Том Каулитц
Фото: Getty Images

Хайди Клум и Том Каулитц, которые недавно сыграли пышную свадьбу на яхте, решили провести медовый месяц в Италии. Влюбленные катаются на гидроцикле, прыгают в воду, и делятся совместными снимками в социальных сетях.

Подробнее о свадьбе Хайди и Тома смотрите в ролике:

В своем Instagram немецкая модель разместила серию фотографий, на которых они с Томом запечатлены во время катания на водном транспорте. Знаменитости выглядят влюбленными и очень счастливыми.

INSTAGRAM (@heidiklum)

Хайди также показала фолловерам видео, снятое во время того, как пара спускается с надувной горки прямо в море. 

INSTAGRAM (@heidiklum)

Кстати, на днях итальянская полиция выписала Хайди Клум и Тому Каулитцу штраф на сумму шесть тысяч евро за то, что те купались в водах знаменитого Голубого грота, что запрещено законом. 

Напомним, что 46-летняя Хайди Клум и ее 29-летний возлюбленный – гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц - поженились во второй раз. Церемония бракосочетания состоялась на знаменитой яхте Christina O, на которой звездная пара предстала в роскошных белых нарядах. Первые фото со свадьбы Клум показала спустя несколько дней после женитьбы.

Мы также рассказывали о том, где отдыхают украинские артисты этим летом.

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