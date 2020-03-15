Хайди Клум и Том Каулитц не контактируют друг с другом из-за коронавируса

Звездная пара ждет результата теста

46-летняя Хайди Клум накануне призналась фолловерам, что больна и пожаловалась на жар и кашель. Супермодель подозревала, что это может быть коронавирус, однако врачи не смогли помочь ей определить недуг. Теперь знаменитость сделала тест и ожидает результатов.

Ранее мы узнали, что Том Хэнкс вместе со своей супругой заразились коронавирусом. Теперь в зоне риска находятся Хайди Клум и ее муж Том Каулитц.

Хайди Клум и Том Каулитц Фото: Getty Images

На своей странице в Instagram модель и телеведущая написала, что избегает контактов даже с супругом – 30-летним Томом Каулитцем, который вернулся из мирового турне.

"Как и многие из вас, я всю неделю чувствовала себя плохо, и, к сожалению, мой муж, вернувшийся из тура пару дней назад, тоже чувствует себя неважно. Чтобы обезопасить себя, мы держимся подальше друг от друга, пока не станут известны результаты теста на коронавирус", – поделилась звезда.

Хайди разместила в посте видео, где продемонстрировала, как они с Томом показывают свои чувства в эти непростые времена.

INSTAGRAM

Из-за болезни Хайди Клум не смогла принять участие в новом сезоне шоу America’s Got Talent. Что касается гитариста Тома Каулитца, то он был вынужден приостановить латиноамериканский тур со своей группой Tokio Hotel из-за предпринятых властями мер по борьбе с коронавирусом.

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