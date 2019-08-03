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Хайди Клум и Том Каулитц провели предсвадебную вечеринку на самой знаменитой яхте

Влюбленные готовятся сыграть свадьбу совсем скоро

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:51
Хайди Клум и Том Каулитц провели предсвадебную вечеринку
Хайди Клум и Том Каулитц провели предсвадебную вечеринку
Фото: Getty Images

Хайди Клум и Том Каулитц, которые расписались еще в феврале 2019 года, провели предсвадебную вечеринку на самой знаменитой яхте Cristina O. По информации Daily Mail, звезды веселились на роскошном судне, где которой когда-то отгуляли свои свадебные вечеринки Грейс Келли, Жаклин Кеннеди и Аристотель Онассис. 

Подробнее о романе Хайди и Тома смотрите в ролике:

Снимки, на которых видно, как 46-летняя Хайди и 29-летний Том веселятся и обнимаются в окружении гостей, появились в сети пятничным вечером. 

INSTAGRAM (@tomdi_love_)

Хайди была одета в белое кружевное платье в свадебном стиле. Том надел белую рубашку, классические брюки и зеленый пиджак.

СМИ пишут, что предсвадебную вечеринку знаменитостей также посетили дети Хайди Клум: 15-летняя Элен, 14-летний Генри, 12-летний Йохан и 9-летняя Лу. Ожидается, что влюбленные поженятся сегодня.

Ранее в сети появилась новость о том, что Хайди Клум беременна.

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