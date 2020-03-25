Хайди Клум опубликовала результаты теста на коронавирус

Модель пробыла в самоизоляции 14 дней

46-летняя немецкая модель Хайди Клум на прошлой неделе пожаловалась на жар и кашель. Звезда подозревала, что это может быть коронавирус, однако врачи не смогли помочь ей определить недуг. Модели и ее мужу Тому Каулитцу удалось сделать тест на COVID-19, результатами которого она поделилась в социальной сети.

Как сообщила звезда, тесты на коронавирус – отрицательные. Хайди Клум поблагодарила всех за заботу и призналась, что чувствует себя уже значительно лучше, но продолжает бороться с сильной простудой.

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"14-й день домашней самоизоляции. Тест на коронавирус – отрицательный. У меня просто сильная простуда, и я стараюсь с ней справиться. Посылаю вам всем лучи любви", – написала модель, опубликовав радужное фото на траве.

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Практически каждый день становится известно о новых случаях заражения коронавирусом среди селебрити. Есть и хорошая новость – Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон выздоровели и рассказали, как себя чувствуют.

Также о заражении COVID-19 сообщил 51-летний звезда "Хэллбоя" и "Остаться в живых" Дэниел Дэ Ким.

Минздрав призывает : при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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