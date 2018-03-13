Хайди Клум похвасталась фигурой в облегающем платье за 3000 долларов

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум посетила мероприятие, устроенное в рамках шоу "В Америке есть таланты", новый сезон которого запланирован на май этого года. К слову, модель является одной из судьей на проекте.

Хайди Клум в буквальном смысле сияла на красной дорожке в серебристом платье на бретелях от австралийского фешн-дизайнера Alex Perry. Свой образ модель дополнила длинными серебряными серьгами, а также босоножками в тон платью. В макияже Клум решила выделить глаза, сделав синий смоки-айс (дымчатый макияж).

Фото: AFP

Фото: AFP

Ранее супермодель стала гостьей "Шоу Эллен Дедженерес", где рассказала о том, что она думает насчет критики в свой адрес и "голых" селфи в соцсетях. В последнее время Хайди частенько радовала поклонников "голыми" фото в Instagram. На снимках звезда позировала то в нижнем белье, то без него. Общаясь с Эллен, Хайди объяснила, почему она публикует такие фото и ответила всем, кто критиковал ее за излишнюю откровенность.