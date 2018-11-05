Хайди Клум показала сочные формы на архивном фото в купальнике

Модель разместила два архивных снимка в соцсети

Хайди Клум. Фото: AFP

Знаменитая немецкая супермодель Хайди Клум, поделившаяся трогательным видео с молодым бойфрендом, разместила на своей странице в Instagram два архивных фото, на которых модель позирует в ярких купальниках.

"Возвращаясь в те дни, когда я была платиновой блондинкой и снялась для одной и единственной Эллен фон Унверт", – прокомментировала снимки звезда.

Хайди Клум Фото: instagram.com/heidiklum

Пользователи сети отметили, что Хайди практически не изменилась с тех пор и на снимках она выглядит "очень горячо": "Горячая Хайди", "Сногсшибательна", "Краостка", "Хайди, ты секси!" – писали поклонники модели в комментариях.

Хайди Клум Фото: instagram.com/heidiklum

Отметим, Хайди Клум частенько делится снимками и видеороликами со своим бойфрендом - гитаристом коллектива Tokio Hotel Томом Каулитцем. Недавно на своей странице в Instagram Хайди опубликовала трогательное фото с Томом и его братом-близнецом – Биллом Каулитцем, солистом группы Tokio Hotel.