Хайди Клум рассказала о "голых" фото и критике в свой адрес

Сегодня, 11:45

Супермодель стала гостьей "Шоу Эллен Дедженерес" 

Хайди Клум. Фото: AFP
Хайди Клум. Фото: AFP

На днях гостьей американской передачи "Шоу Эллен Дедженерес" стала 44-летняя немецкая супермодель Хайди Клум. В последнее время Хайди частенько радовала поклонников "голыми" фото в Instagram. На снимках звезда позировала то в нижнем белье, то без него. Общаясь с Эллен, Хайди объяснила, почему она публикует такие фото и ответила всем, кто критиковал ее за излишнюю откровенность: 

"Я часто читаю комментарии, где пишут "Эй, Хайди, тебе скоро 45, хватит уже сниматься обнаженной, передай эстафету кому-нибудь помоложе". Но я всегда задумываюсь: разве женщины моего возраста и старше – 50, 60, 70- летние не могут чувствовать себя сексуальными? У женщин что, есть срок годности? Неужели всем обязательно быть 20 – и 30-летними? Почему в той же рекламе белья не может сняться женщина постарше? Поэтому я и продолжаю публиковать такие фото", – объяснила Клум.

Отметим, что у модели есть собственная марка нижнего белья, для ее рекламной кампании также снимается и сама Хайди.

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Фото: instagram.com/heidiklumintimates

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Фото: instagram.com/heidiklumintimates
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