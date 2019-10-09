Хайди Клум решилась на серьезный шаг ради молодого мужа

Немецкая супермодель обратилась в суд

Хайди Клум и Том Каулитц Фото: Getty Images

46-летняя супермодель Хайди Клум, которая вышла замуж за 29-летнего музыканта Тома Каулитца, спустя несколько месяцев решилась на ответственный шаг.

Как прошла свадьба Хайди Клум и Тома Каулитца – смотрите в сюжете:

Буквально на днях Хайди Клум обратилась в суд, чтобы официально изменить свою фамилию на фамилию ее нового мужа. Совсем скоро супермодель станет Хайди Каулитц. В документах знаменитость указала брак – как причину смены фамилии. Об этом сообщает The Blast.

Отметим, что фамилия звезды – Клум, пожалуй, одна из самых известных во всем мире, и решение ее изменить еще раз свидетельствует о серьезности отношений Хайди и Тома.

Хайди Клум и Том Каулитц Фото: Getty Images

Напомним, гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц сделал предложение своей возлюбленной Хайди Кулм предложение руки и сердца в декабря 2018-го. Спустя два месяца, звездная пара тайно расписалась. А в августе Хайди и Том решили устроить пышное торжество по случаю свадьбы в Италии. Поклонники были под впечатлением от роскошной свадьбы Хайди Клум и Тома Каулитца.

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