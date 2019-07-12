Хайди Клум тайно вышла замуж за Тома Каулитца – СМИ

Актриса вышла замуж за молодого бойфренда еще в феврале 2019

Хайди Клум и Том Каулитц Фото: Getty Images

В сети появилась информация о том, что немецкая 46-летняя модель и актриса Хайди Клум вышла замуж за молодого бойфренда, 29-летнего гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца. В декабре 2018 возлюбленный сделал актрисе предложение руки и сердца, а несколько месяцев назад пара решила узаконить отношения. Об этом сообщает TMZ.

Смотрите видео о личной жизни Хайди Клум:

Хайди и Том Каулитц поженились тайно. Как утверждают источники, влюбленные заключили брак еще в феврале 2019. Отметим, 22 февраля звездная пара была замечена за ужином, однако теперь стало известно, что Хайди и Том, вероятно, отмечали важное событие.

Хайди Клум и Том Каулитц

Отметим, для Хайди Клум этот брак уже третий, актриса воспитывает четверых детей от предыдущих отношений. Том Каулитц женился во второй раз и пока не успел обзавестись детьми. К слову, в сети уже появлялась новость о том, что Хайди Клум беременна.

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