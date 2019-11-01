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Хайди Клум взбудоражила публику страшным костюмом на Хэллоуин

Немецкая супермодель традиционно эпатирует публику в День всех святых

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:11
Хэллоуин 2019: Хайди Клум и Том Каулитц предстали в эпатажных образах
Хэллоуин 2019: Хайди Клум и Том Каулитц предстали в эпатажных образах
Фото: instagram.com/gostylemagazine

В честь Хэллоуина Хайди Клум, которая решилась на серьезный шаг ради молодого супруга, ежегодно устраивает вечеринки, на которых ей каждый раз удается удивить поклонников и звездных друзей. Чаще всего звезда появляется в ярких образах из кинолент, однако в честь Хэллоуина 2019 Хайди Клум предстала в облике инопланетянина.

Смотрите также видео: Хайди Клум и Том Каулиц сыграли роскошную свадьбу

При этом тело Хайди Клум, точнее инопланетянина, было "изуродовано". Новоиспеченный супруг немецкой супермодели Том Каулитц появился в образе космонавта. Отметим, за процессом перевоплощения Хайди Клум могли наблюдать все желающие – он проходил в Нью-Йорке, в книжном магазине Amazon.

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Хайди Клум и Том Каулитц в образах инопланетянина и космонавта:

Хэллоуин 2019: Хайди Клум и Том Каулитц предстали в эпатажных образах
Хэллоуин 2019: Хайди Клум и Том Каулитц предстали в эпатажных образах
Фото: instagram.com/gostylemagazine

Отметим, звезда Хэллоуин-вечеринок Хайди Клум ежегодно эпатирует публику своими нарядами. Так, в прошлом году немецкая супермодель вместе с возлюбленным, музыкантом Томом Каулитцем, появились на вечеринке в образах принцессы Фионы и Шрека.

Ранее мы также показали, как выглядели звезды на Хэллоуин-вечеринке Пэрис Хилтон.

Все подробности в спецтеме Halloween

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