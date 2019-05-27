Hello: первый стадионный концерт группы "Антитела" в фото

Во Львове состоялся первый стадионный концерт группы "Антитела"

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя Фото: пресс-служба

В субботу, 25 мая, популярная украинская группа "Антитела" представил концертное шоу Hello, собрав на стадионе "Арена Львов" около 20 тысяч поклонников. Это был первый концерт стадионного тура в поддержку нового альбома Hello.

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Подготовка к стадионному туру продолжалась почти два года, ведь после финального концерта предыдущего тура "Сонце" музыканты сразу начали планировать, а затем и активно воплощать в жизнь идею стадионного тура. Теперь можно уверенно сказать, что им удалось удивить своих поклонников.

Концертное шоу Hello, режиссерами которого выступили "Антитела" и Анна Обоянская – это новый формат концертов, уже поразивший львовян масштабами сценической конструкции, размерами экранов, количеством светового оборудования. Неизменными остались песни, качественный живой звук, энергетика музыкантов, а также откровенные слова фронтмена Тараса Тополи со сцены.

Фанаты группы "Антитела" получили качественное live-show с визуальными и графическими эффектами, которые погружали в атмосферу песен. Кроме того, музыканты провели визуальный тур 10-летней историей группы. "Антитела" первыми в Украине презентовали на концерте современное звуковое и световое оборудование, которое занимает лидирующие позиции в мире в своем сегменте.

Концертную программу вечера открыли специальные музыкальные гости – известная рок-группа из Польши CHEMIA и талантливый украинский артист MELOVIN.

Антитела собрали поклонников на первый стадион Фото: пресс-служба Антитела собрали поклонников на первый стадион Фото: пресс-служба Антитела собрали поклонников на первый стадион Фото: пресс-служба Антитела собрали поклонников на первый стадион Фото: пресс-служба Антитела собрали поклонников на первый стадион Фото: пресс-служба Антитела собрали поклонников на первый стадион Фото: пресс-служба Антитела собрали поклонников на первый стадион Фото: пресс-служба Антитела собрали поклонников на первый стадион Фото: пресс-служба Антитела собрали поклонников на первый стадион Фото: пресс-служба Антитела собрали поклонников на первый стадион Фото: пресс-служба Антитела собрали поклонников на первый стадион Фото: пресс-служба Антитела собрали поклонников на первый стадион Фото: пресс-служба Антитела собрали поклонников на первый стадион Фото: пресс-служба Антитела собрали поклонников на первый стадион Фото: пресс-служба Антитела собрали поклонников на первый стадион Фото: пресс-служба Антитела собрали поклонников на первый стадион Фото: пресс-служба 1/16

Программа группы "Антитела" продолжалась около двух с половиной часов. Музыканты презентовали новый альбом Hello. Кроме уже известных хитов TDME, "Вірила", "Лови момент", LEGO, группа исполнила и другие песни с новой пластинки, а также сыграла хиты из предыдущих альбомов.

"Историческое для нас событие. Это табуны муравьев по телу от стадионного хора, когда вместе с тобой и часто вместо тебя люди поют песни. Это невероятное осознание того, что для этих десятков тысяч людей наша музыка имеет значение и занимает важное место в жизни. Я видел очень много семей с малышами на трибунах, я видел детей и подростков, которые пели слова всех песен. А еще, половину концерта и фан-зона, и трибуны безумно танцевали и прыгали", – говорит фронтемн группы.

Кроме того, Тарас Тополя признался, что концерт был под угрозой срыва.

"Иногда я даже переживал за безопасность. Нюанс еще и в том, что сам концерт на "Арена Львов" был под угрозой срыва, мы об этом не говорили, но кое-кто считал, что спорт и футбольный матч на новом газоне стадиона важнее, чем музыка. Но, к счастью, все удалось решить и мы смогли отстоять концерт, хотя и пошли на ограничение относительно половины стадиона, минимизировав угрозы для газона и предстоящего матча сборной Украины. В результате все произошло, и мы еще раз убедились, что для тысяч людей "Антитела" – больше чем музыка", – поделился впечатлениями Тарас Тополя.

Напомним, стадионный тур в поддержку альбома Hello состоится в пяти городах Украины. Почувствовать атмосферу концертного шоу Hello совсем скоро смогут зрители других городов: 7 июня в Харькове, 15 июня в Полтаве, в День Независимости в Одессе и 17 ноября в столице.

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