Хейден Панеттьер не видится с маленькой дочерью от Владимира Кличко – СМИ
4-летняя Кайя Евдокия уже год живет с отцом в Киеве
Актриса Хейден Панеттьер в декабре 2014-го родила дочь от украинского боксера Владимира Кличко. Несколько лет, пока пара состояла в отношениях, Хейден и Владимир воспитывали ребенка вместе. Однако в августе 2018 года они расстались, и 4-летняя Кайя Евдокия живет в Киеве с отцом. По информации в сети, воспитывать дочь спортсмену помогает его мать Надежда Ульяновна.
Владимир Кличко едва не пострадал во время пожара на яхте. Детали в сюжете:
А теперь стало известно, что после переезда дочери в Украину Хейден Панеттьер виделась с ребенком лишь единожды. Об этом сообщает People. Якобы актриса уделяет слишком много времени отношениям с Брайаном Хикерсоном, который ее избивает.
"Ее жизнь меняется, дочь живет вдали, и у нее на уме возникают другие проблемы", – утверждает источник.
Судя по всему, Кайя Евдокия живет в Украине с Владимиром Кличко с прошлого лета. В феврале Хейден Панеттьер устроила себе отпуск и поделилась снимком с дочерью. По информации СМИ, это единственный раз за целый год, когда актриса виделась с ребенком.
Отметим, бойфренду Хейден Панеттьер выдвинули обвинения в физическом насилии, и сейчас проходит судебный процесс. Однако Хейден до сих пор состоит в отношениях с Брайаном Хикерсоном, который ее избивает.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram