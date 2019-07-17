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Хейден Панеттьер не видится с маленькой дочерью от Владимира Кличко – СМИ

4-летняя Кайя Евдокия уже год живет с отцом в Киеве

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:25
Владимир Кличко и Хейден Панеттьер
Владимир Кличко и Хейден Панеттьер
Фото: Getty Images

Актриса Хейден Панеттьер в декабре 2014-го родила дочь от украинского боксера Владимира Кличко. Несколько лет, пока пара состояла в отношениях, Хейден и Владимир воспитывали ребенка вместе. Однако в августе 2018 года они расстались, и 4-летняя Кайя Евдокия живет в Киеве с отцом. По информации в сети, воспитывать дочь спортсмену помогает его мать Надежда Ульяновна.

Владимир Кличко едва не пострадал во время пожара на яхте. Детали в сюжете:

А теперь стало известно, что после переезда дочери в Украину Хейден Панеттьер виделась с ребенком лишь единожды. Об этом сообщает People. Якобы актриса уделяет слишком много времени отношениям с Брайаном Хикерсоном, который ее избивает. 

"Ее жизнь меняется, дочь живет вдали, и у нее на уме возникают другие проблемы", – утверждает источник.

Хейден Панеттьер и Владимир Кличко с дочерью/instagram.com/klitschkopanettiere

Судя по всему, Кайя Евдокия живет в Украине с Владимиром Кличко с прошлого лета. В феврале Хейден Панеттьер устроила себе отпуск и поделилась снимком с дочерью. По информации СМИ, это единственный раз за целый год, когда актриса виделась с ребенком.

Отметим, бойфренду Хейден Панеттьер выдвинули обвинения в физическом насилии, и сейчас проходит судебный процесс. Однако Хейден до сих пор состоит в отношениях с Брайаном Хикерсоном, который ее избивает.

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