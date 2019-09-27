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Хейден Панеттьер избил экс-бойфренд: суд снял все обвинения

Судебное дело закрыли из-за отсутствия свидетелей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:15
Хейден Панеттьер
Хейден Панеттьер
Фото: Getty Images

Дело о домашнем насилии в отношении американской актрисы и бывшей невесты Владимира Кличко Хейден Панеттьер закрыто. Такое решение на заседании суда в Лос-Анджелесе было принято из-за того, что сторона обвинения не смогла найти свидетелей, а прокурор так и не дозвонился до звезды.

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Как сообщает Radar Online, это означает, что актриса отказалась давать показания против ее бывшего возлюбленного Брайана Хикерсона, который нанес ей телесные повреждения во время ссоры. Семья знаменитости продолжает надеяться, что когда-нибудь Хикерсона привлекут к ответственности.

"Со всеми доказательствами, которыми располагает полиция — разве этого недостаточно, даже в отсутствие Хейден… Они закрыли дело не из-за хорошего поведения Брайана. Это не меняет того, кем он есть и что он сделал. Он — преступник", — заявил один из родственников актрисы.

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По информации источника, Брайан и Хейден договорились между собой и спланировали это, чтобы Хикерсон мог избежать проблем.

Напомним, Владимир Кличко, когда узнал о том, что его экс-возлюбленную избил новый бойфренд Брайан Хикерсон, был обеспокоен и искал возможности встретиться с бывшей супругой.

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