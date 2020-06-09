Хейден Панеттьер завела новую страницу в Instagram и опубликовала видео с Кличко

Смотрите, как сейчас выглядит актриса

Бывшая возлюбленная Владимира Кличко, актриса Хейден Панеттьер, которая страдает от рук своего бойфренда, создала страницу в Instagram. За сутки она опубликовала 10 постов, среди которых видео с украинским боксером. На страницу Хейден подписались более 150 тысяч пользователей.

В соцсети Панеттер запостила первым делом селфи, и написала, что отныне будет вести публичную жизнь в интернете и делиться личной жизнью с поклонниками. Звезда отметила, что у нее есть приватный аккаунт в Instagram, из которого она будет публиковать некоторые снимки на основной странице.

INSTAGRAM

Хейден подписалась на своего бывшего возлюбленного Владимира Кличко и поделилась видео, в котором Кличко высказался в поддержку афроамериканцев, а также упомянул Джорджа Флойда, который погиб во время задержания полицией в США.

"Все мы одной расы. Мы люди. У нас есть реальные проблемы: пандемия, изменение климата и разные жизненные неприятности. Цвет кожи, пол и сексуальная ориентация – это просто те вещи, которые делают нас людьми. Они не имеют отношения к талантов, умений, креативности, чувств, интеллектуальных способностей или вклада в общество", – говорит Кличко в ролике.

INSTAGRAM

Напомним, что роман Хейден и Владимира длился девять лет и завершился в 2018 году. Отношения пары были достаточно сложными, они даже расставались на целый год.

СМИ писали, что Кличко делал предложение актрисе, а после, в 2014 году она родила дочь, которую назвали Кайей. Второе имя девочки – Евдокия, потому что так зовут бабушку боксера. Однако дело до свадьбы так и не дошло, звезды решили остаться друзьями.

Смотрите, как выглядит дочь Кличко и Панеттьер:

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